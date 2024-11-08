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▲白家綺在節目《大誌roll妤》首度揭露被指控包庇好友小甜甜婚變家暴風波受到的影響。（圖／《大誌roll妤》截圖）

▲白家綺面對長達半年的網路霸凌，她描述那段期間幾乎無法出門工作，甚至家人也收到詛咒和威脅。（圖／《大誌roll妤》截圖）

台灣藝人白家綺在去年1月遭遇網路霸凌，因被指控包庇好友小甜甜（張可昀）婚變家暴風波，承受巨大壓力。在近日於林柏妤主持的節目中，白家綺首度揭露當時的情緒掙扎，直言自己曾動過退出演藝圈的念頭：「覺得好像所有的努力都白費了，堅持的善良都被誤解。」白家綺坦言，當時面對小甜甜的指控並未出面澄清，原因在於她與小甜甜的關係超越一般友誼。「我們之間的關係不單單是朋友，我是她教會的陪伴者。」白家綺表示，儘管擁有對話紀錄等證據可以澄清一切，但她選擇忍耐，擔心自己的辯解會讓網友將攻擊轉向小甜甜。她心痛表示：「同樣的重量回到妳身上，妳有辦法承受嗎？」面對長達半年的網路霸凌，白家綺描述那段期間幾乎無法出門工作，甚至家人也收到詛咒和威脅。「即使我不去看、不去聽，那些字都可以穿越牆壁，刺進我的心裡。」這段艱難的時期讓她深刻感受到人言可畏。白家綺強調自己不願反擊，是因為不想讓自己變成「跟他們一樣的人」。白家綺回憶起過去面對500萬負債時，前輩曾告訴她「太陽一定會再升起來」，她將這句話視為動力來源。她說道：「對我而言，那道光就是上帝。」如今，她選擇以信仰堅持信念，迎接演藝圈的新挑戰。