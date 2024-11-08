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世界棒球12強賽即將開打，中華隊首戰將和強敵韓國隊進行交手，後者今（8）日也將搭機來台備戰。本屆韓國隊的第四棒人選受到關注，過去這個位置都是由李承燁、李大浩等人擔任，這一次會由誰任此深具意義的棒次，非常值得期待。根據韓國體育記者沈圭賢報導，韓國棒球隊將在當地時間9點經由仁川國際機場第二航廈飛來台灣，13日首戰就將對上中華隊，14日對古巴，15日對日本，16日對多明尼加，18日對澳洲。韓國隊教頭柳仲逸強調，團隊的目標是打進在日本舉辦的超級循環賽。「我們首先要擊敗中華隊，然後我們需要戰勝所有球隊，取得（分組）第一名很重要，但打進超級循環賽也很重要。」近年韓國隊進行世代交替，為2026年世界棒球經典賽和2028年洛杉磯奧運作準備。這次12強韓國隊的參賽目的是：「幫助未來領導韓國棒球的年輕球員增強在更高水平的國際比賽中的競爭力。」因此成員多以20多歲球員為主。至於外界期待的第四棒人選，柳仲逸並未正面給出答案，只說會靈活調整，朴東原和文寶京都有可能。沈圭賢指出，這次韓國國家隊中只有金倒永和具滋昱兩人賽季擊出超過25發全壘打，不過他們隊內擁有許多速度快、球棒控制能力出色的球員，包括朴成韓、李主刑、洪昌基等人，甚至金倒永本人也是一名快腿，剛滿21歲的他是起亞虎在2022年選秀首輪指名的新星，只花不到3年就在本季在締造韓職史上第9次30轟30盜紀錄，過去韓國強打者給人的印象是李承燁、李大浩、金東柱這種長打火力凶猛的重砲，豪邁的揮棒與投手對決。不過在去年WBC上，就有外媒發現韓國這種類型的打者正在消失，國內出色的新生代打者的攻擊型態似乎正在發生變化。因此，這一次賽事該隊會展現怎麼樣不同於以往的進攻模式，也深受關注。