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▲四位宇宙精神體的地球吸貓之旅（圖／MOJOIN提供）

▲「極深空計畫」首部條漫作品。（圖／MOJOIN提供）

▲MOJOIN萌萌追星祭。（圖／MOJOIN提供）

橘子集團旗下漫畫小說品牌MOJOIN攜手春魚創意推出全新條漫大作《極深空計畫：喵》，連載開始後便引發熱議，粉絲紛紛於各大論壇大呼「我婆」、「有貓就給讚」。故事由擔任過多部漫畫及遊戲編劇的人氣小說家月亮熊撰寫原作故事，2023年巴哈ACG創作大賽最佳畫技獎得主笠原うどり繪製，以幽默的風格講述極深空計畫的成員在地球的日常適應之旅。四位來自宇宙的外星精神體，為了可以被地球人觀測，必須靠「開實況」來維持存在，外星體在地球的冒險之旅隨之開展。月亮熊表示：「過去作品多數偏向文藝或嚴肅題材，這次合作條漫，決定來點輕鬆搞笑的風格，讓大家在笑聲中了解極深空的魅力。」選擇異星團體抵達地球的適應期作為起點，不僅能呈現角色豐富的個性，也能增添許多與地球文化碰撞的趣味，這樣的設定讓故事更具娛樂性與貼近感，吸引更多新粉絲加入VTuber的世界。《極深空計畫：喵》於MOJOIN平台，隔週三上午11點準時更新。「極深空計畫」是春魚創意推出的虛擬偶像組合，以宇宙星體為背景故事。這個團體由四名角色組成，分別是厄倫蒂兒（Earendel）、涅默（Nemesis）、埃穆亞（Oumua）和熙歌（Cygnus），其靈感來源於宇宙天體，如恆星、伴星、黑洞等。每位角色都帶有獨特個性與設定。而《極深空計畫：喵》漫畫將本作的背景設定在台灣的各式知名景點，如九份、台北101、西門町，讓四位外星體的地球之旅充滿台灣風味。月亮熊幽默地說：「場景設置在台灣，一方面取材便利，能讓台灣的粉絲很有親近感，外星成員們如果也能因此愛上臺灣的話就太好了！」無論是台灣的美麗風景還是豐富文化，都為這段異星冒險增添了更多趣味。此外，作品中「撸貓」橋段頻頻出現，這也取材於團員們在現實生活中對貓的喜愛。月亮熊笑說：「與其說外星球也會臣服於貓，不如說貓本身就是宇宙般的偉大存在。我想不出不放入貓咪的理由！」《極深空計畫：喵》創作過程中，為了兼顧角色的真實感與粉絲的期待，月亮熊和笠原也經常觀看成員們的直播，並根據即時互動，更新故事細節。例如團員出現新衣裝造型或特定粉絲梗時，會嘗試在故事中加入這些元素，以拉近角色與粉絲的距離。笠原分享：「藝人們在現實和網路世界中的造型有所不同，除了基本服裝外，還設計了便服與居家服等。」希望粉絲能夠看見不一樣的「極深空計畫」。《極深空計畫：喵》於MOJOIN熱烈連載中，即日起至11月13日（三），平台舉辦萌萌追星祭活動，只要上線觀看三話，就送精美立牌組，千萬不要錯過！