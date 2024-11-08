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▲徐若瑄不但維持一週5天的運動習慣，也拉著媽媽一起，母女的肌力都很好。（圖／記者嚴俊強攝）

徐若瑄驚傳患甲狀腺癌後，今（8日）首度出席公開活動，為自己代言的品牌新開設的複合式經營場所「輝葉放空站」站台，各方關心她的身體狀況，她氣色極佳，聲音也沒有太大變化，態度更是放鬆，坦言第一時間得知自己的情況，在醫學常識不足之下，自然會擔心，可是和醫生聊過，手術復健後就OK了。她沒有對兒子隱瞞病情，因開完刀兩周內無法坐飛機，和9歲的兒子視訊，想不到兒子聽到她是家族遺傳基因的問題，反問道：「妳不會遺傳給我吧？」在徐若瑄出場前，「輝葉放空站」外已經聚滿媒體記者，一度天空似要飄雨，她則講了句若有深意的：「雨過總是會天晴的。」彷彿是她抗癌後的心聲。她表示原本也沒想讓外界知道，很怕各方替她擔心，可是以她的例子可以提醒所有人健康檢查的重要，她就轉念當是「做公益」，也再三呼籲「一定要定期去健檢、趕快去」身旁的友人都已經被她再三耳提面命。她向來和家人關係深厚，不會瞞著他們自己的病情，在手術後她竟透露手比較累，因為要一直按摩微創開刀的口腔部位，怕纖維化。術後的第一場表演是澳門演唱會，在彩排時還不太行，由於她必須要每一首歌都重新去找發聲的位置，沒想到正式演出的時候，突然就好了，而且越唱越順，她自我打趣：「好像比以前唱得更好了。」人稱「鋼鐵Ｖ」的徐若瑄，經過這一次的健康危機，沒有被打倒，說道：「只要心不被打倒，什麼難關都能過。」她也依舊為了工作很拚，笑稱：「最近《乒乓男孩》正在上映，快千萬了，他們還是一天排10場映前映後。」她的體重看起來沒有暴瘦，依舊維持在46公斤上下，表示：「女明星好像都是要維持這樣，我是因為一週運動5天，我的肌力蠻不錯，我也拉著我媽一起去運動，她的肌力現在也很好，不會輸給年輕人。」在飲食方面，徐若瑄也都很注意，澱粉只攝取少量，蛋白質和蔬菜為主，吃得很養生，一如往常努力生活工作。她認為只要接受人生不可能事事如意，保持樂觀，還是有很多美好的事。她不忘扣緊今日活動主題，直呼「放鬆很重要」、使用按摩椅是她很重要的放鬆方式，也把按摩椅當作禮物送給庾澄慶、魏如萱、彭佳慧、蕭敬騰、柯震東等友人，笑言：「來『輝葉放空站』喝喝咖啡、坐坐按摩椅，真的很放鬆，很值得來。」年齡：49歲本名：徐淑娟女團經歷：少女隊、黑色餅乾情史：吳奇隆、吳建豪、馮德倫、李雲峰詞曲代表作：周杰倫〈可愛女人〉徐若瑄〈愛笑的眼睛〉電影《孤味》主題曲—〈別人的〉影視代表作：《卜派小子》《天使心》《賽德克．巴萊》《狂愛龍捲風》《寒蟬效應》《人面魚：紅衣小女孩外傳》《孤味》