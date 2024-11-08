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▲士林「頃刻間」雙11加入LINE好友，領「買一送一」優惠券爽喝優惠。（圖／頃刻間提供）

▲十盛奶茶漂浮新品「雪映紅玉M 50元/L 55元」、「雪映蕎麥M 50元/L 55元」、「雪映奶綠M 70元/L 75元」。（圖／十盛奶茶提供）

天氣變冷了！手搖飲喝溫的也能暖心，雙11購物節超多手搖飲料優惠一次整理，五桐號、麻古茶坊、頃刻間都「買一送一」！十盛奶茶開賣懷舊系漂浮新品「買一送一」連喝3天。珍煮丹即日起至11月19日，使用Uber Eats外送享指定飲品「同品項買一送一」優惠！包括五桐奶茶、蜜后春蘋都能爽喝半價好划算。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。麻古茶坊即日起至11月19日，在Uber Eats點得到外送「高山金萱買一送一」優惠！提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。秋冬季節麻古茶坊還推薦「紅茶拿鐵」、「波霸紅茶拿鐵」開喝暖心特調鮮奶系列。士林人氣手搖飲料頃刻間慶祝12月11日開店滿兩週年，提早於雙11回饋鐵粉推出買一送一「頃客券」，11月11日起，加入頃刻間官方Line好友，於11月和12月都能分別獲得兩張「買一送一」優惠券，能在每月1號、11號、21號和31號喝優惠，且不限品項加料與否，取價高者計價即可。推薦招牌綠豆沙牛奶、芋頭沙牛奶及全台首創「綠豆奶蓋紅茶」。手搖飲料「十盛」以復古日式喫茶店為靈感，打造全新3款懷舊系漂浮飲品，包含低溫柔焙發酵、溫潤茶感的「雪映紅玉」，炒焙麥香的無咖啡因「雪映蕎麥」及有著茉莉花香的甘醇「雪映奶綠」，都選用「北海道十勝四葉牛乳」製成的重乳霜淇淋來搭配，乳香融合茶香風味好好喝。11月8日起於十盛指定門市開賣，慶祝新品上市開賣首三日11月8日至11月10日，購買「大杯雪映奶綠享買一送一」優惠。