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晶圓代工龍頭台積電10月再度繳交亮眼成績單！在AI需求強勁帶動下，10月合併營收再衝新高達新台幣3142億元，再寫歷史新高紀錄！台積電今（8）日公布2024年10月營收報告。10月合併營收約為新台幣3142億4000萬元，月增24.8%、年增29.2%。創下單月新高紀錄。台積電累計2024年前10月營收約為新台幣2兆3400億8600萬元，較去年同期增加了31.5%，也同創歷史新高紀錄。根據先前公司財測顯示，預估本季美元營收約介於261~269億美元，季增11.1~14.5%，平均中值為13%。台積電今日股價表現強勁，以1085元開出、上漲20元，終場收在今日最高價1090元，上漲25元或2.35%，距離歷史新高1100元只差10元。