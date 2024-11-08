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洛杉磯道奇隊贏得2024年世界大賽冠軍，球隊實力穩定，近10年兩度奪得世界冠軍，球隊休賽季補強計畫沒有停下腳步，力圖爭取連霸。，與大谷翔平和山本由伸組成「日本先發三本柱」。ESPN記者Kiley McDaniel透露，佐佐木朗希投身大聯盟是板上釘釘的事，並表示：「」直言道奇隊憑藉著充裕的資金不斷進行補強，處於簽約競爭的有利地位。除此之外，前馬林魚總裁David Samson在「Foul Territory」節目中也表示，「。若此消息屬實，其他球隊就該放手，因為他最終會選擇道奇。」《OutKick》記者Ian Miller則指出，如果佐佐木朗希能保持狀態，將成為美國職棒大聯盟的頂級投手。同時等人。Miller相當看好佐佐木朗希的發揮，直言：「佐佐木才23歲，還很年輕，非常有天賦，他可能成為道奇隊投手的救世主。」目前包括道奇、大都會、洋基、紅襪、響尾蛇、費城人、紅雀和馬林魚等隊都已對他表達濃厚興趣。