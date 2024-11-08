我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球12強，上屆亞軍韓國隊本屆開幕戰就將對上地主中華隊，雙方人馬對於先發投手保密到家，韓媒推測自家先發人選為郭彬或高永表2擇1，而第4棒人選，韓國教頭柳仲逸在今天也給出兩名人選。韓國隊昨日公布28人名單都是韓職球員，其中14名投手，只有4名是先發角色包含郭彬、高永表、任燦圭和崔丞鎔，柳仲逸指出儘管先發投手戰力較薄弱，但牛棚投手狀態良好，且開幕戰對中華隊的先發投手，計畫「投1休4」最後一戰再對澳洲先發。25歲右投郭彬效力斗山熊，本季繳出15勝9負，拿下勝投王，防禦率4.24，最快球速155公里，球威十足但控球不穩定；而33歲老大哥高永表有側投優勢，和犀利的變速球，2017年亞冠賽對戰台灣7局僅被敲2安，無失分，外帶7三振，不過劣勢為左打，被打擊率高達3成61。打線部分，兩名強打具滋昱和盧施煥因傷辭退，姜白虎去年杭州亞運奪金免役，但正接受基本軍事訓練，誰能扛起第4棒重責讓外界好奇，今韓國隊對啟程前往台灣，柳仲逸表示，「第4棒打者的安排是靈活的，朴東原和文保景都可以上場。」24歲的後起之秀文保景效力LG雙子，本季打擊率為3成01，外帶22轟101分打點，被外界視為第4棒頭號人選，而34歲捕手朴東原同樣效力於LG雙子，本季打擊率2成72，另有20轟、80分打點，經驗豐富且具長打實力，也有可能排在中心棒次。