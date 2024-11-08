我是廣告 請繼續往下閱讀

▲珍煮丹雙11靠外送「買一送一」免出門喝手搖飲料優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

▲CoCo都可雙11領券「全品項現折11元」優惠。（圖／CoCo都可提供）

▲御私藏雙11台灣肉乾珍珠奶茶「加11元多一杯」。（圖／御私藏提供）

雙11購物節手搖飲料優惠大戰！珍煮丹、迷客夏都「買一送一」，CoCo都可「全品項現折11元」，從台南北上插旗大巨蛋美食街的御私藏，也推出台灣肉乾珍珠奶茶「加11元多一杯」優惠一次整理。珍煮丹即日起至11月19日，Uber Eats外送指定飲品「買一送一」優惠！點購煮母奶茶、黑糖冬瓜不知春、蜂蜜菊花茶可享「同品項買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。即日起至11月19日，Uber Eats外送平台也點得到迷客夏爽喝「輕纖蕎麥茶、伯爵紅茶拿鐵買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。CoCo都可11月11日00:00官方LINE或使用你訂系統，線上領券享「單杯現折11元」優惠，全品項包括百香雙響炮、冬韻擂焙珍奶、奶茶三兄弟等，所有品項單杯就能折價，每人限領4張券，相當於可享4杯飲料「現折11元」優惠！提醒大家，優惠券限當日各店營業時間使用；且糖度、溫度都可自由選擇，數量有限，售完為止。從台南北上插旗大巨蛋美食街的「COZY TEA御私藏」，雙11購物節11月10日至11月12日連續3天，推出台灣肉乾珍珠奶茶「加11元多一杯」優惠，現省69元，快揪朋友一起喝。