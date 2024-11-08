NBA克利夫蘭騎士開季以九連勝的成績震撼全聯盟，資深球評李亦伸表示，「我們都知道騎士隊很厲害，但沒想到他們這麼厲害！雖然騎士隊一向被認為具有競爭力，但沒想到在新教練Kenny Atkinson的帶領下，球隊能達到如此高的表現。」
在Atkinson的調教下，騎士隊的團隊籃球風格愈發成熟。數據顯示，他們的投籃命中率高達52.6%，以及三分命中率42%，皆居聯盟第一。此外，騎士隊的進攻效率為全聯盟最高，而防守效率則名列第六，展現出全面的攻防水準。
李亦伸：球星與角色球員齊發揮
騎士隊的核心球員表現穩定，尤其是兩位主力後衛Donovan Mitchell與Darius Garland。這兩位後場主力不僅掌控節奏，還提供穩定的火力輸出。內線方面，Evan Mobley與Jarrett Allen也在禁區展現強大優勢，一人專注防守與搶籃板，另一人則拉開空間，形成默契十足的禁區搭檔。
Atkinson的智慧調度與板凳深度
Kenny Atkinson首年執教騎士便展現出靈活的調度能力，讓球隊不僅靠先發贏球，還能從板凳提供源源不絕的火力。板凳球員Ty Jerome、Chris LeVert及Sam Merrill三位後衛都成為重要的替補力量，尤其Jerome和LeVert的三分命中率超過五成，Merrill也有42%的三分準度。這些替補球員的發揮，使得騎士隊的進攻更加全面與靈活。
Atkinson善於激發球員的潛能，重視與球員之間的溝通協作，這點讓球隊更具凝聚力。他也運用了多達12人的輪換，這樣的戰術安排讓騎士隊打得如同勇士隊般，無論攻防兩端都展現出團隊籃球的魅力。
李亦伸：勇士將戰勝騎士
騎士隊目前9勝0敗的成績表現無懈可擊，而接下來他們將迎戰勇士隊，這場比賽也將成為檢驗騎士隊實力的重要戰役。勇士僅剩核心球星Stephen Curry能否抵擋騎士的攻勢成為一大看點，而這場比賽也將為勇士提供證明自己的機會。
根據《台灣運彩》盤口顯示，騎士在主場取勝的機率較高，賠率僅1.42，優於勇士的2.15，讓分盤則開出騎士讓分3.5-5.5分。不過根據《球王運彩分析平台inplayZ》的社群資訊顯示，看好勇士獲勝的彩迷共有64%。
球評李亦伸也直言，「這場比賽我會大膽一點，勇士隊可以來擊敗騎士，大家等著看吧！」
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李亦伸：球星與角色球員齊發揮
騎士隊的核心球員表現穩定，尤其是兩位主力後衛Donovan Mitchell與Darius Garland。這兩位後場主力不僅掌控節奏，還提供穩定的火力輸出。內線方面，Evan Mobley與Jarrett Allen也在禁區展現強大優勢，一人專注防守與搶籃板，另一人則拉開空間，形成默契十足的禁區搭檔。
Atkinson的智慧調度與板凳深度
Kenny Atkinson首年執教騎士便展現出靈活的調度能力，讓球隊不僅靠先發贏球，還能從板凳提供源源不絕的火力。板凳球員Ty Jerome、Chris LeVert及Sam Merrill三位後衛都成為重要的替補力量，尤其Jerome和LeVert的三分命中率超過五成，Merrill也有42%的三分準度。這些替補球員的發揮，使得騎士隊的進攻更加全面與靈活。
Atkinson善於激發球員的潛能，重視與球員之間的溝通協作，這點讓球隊更具凝聚力。他也運用了多達12人的輪換，這樣的戰術安排讓騎士隊打得如同勇士隊般，無論攻防兩端都展現出團隊籃球的魅力。
李亦伸：勇士將戰勝騎士
騎士隊目前9勝0敗的成績表現無懈可擊，而接下來他們將迎戰勇士隊，這場比賽也將成為檢驗騎士隊實力的重要戰役。勇士僅剩核心球星Stephen Curry能否抵擋騎士的攻勢成為一大看點，而這場比賽也將為勇士提供證明自己的機會。
根據《台灣運彩》盤口顯示，騎士在主場取勝的機率較高，賠率僅1.42，優於勇士的2.15，讓分盤則開出騎士讓分3.5-5.5分。不過根據《球王運彩分析平台inplayZ》的社群資訊顯示，看好勇士獲勝的彩迷共有64%。
球評李亦伸也直言，「這場比賽我會大膽一點，勇士隊可以來擊敗騎士，大家等著看吧！」