我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市政府已開始施打流感疫苗，市議員吳佩芸今(8)日指出，許多家長擔心小孩打到高端疫苗，要求衛生局公開說明。同時，應比照其他縣市，儘早公布流感疫苗廠牌，讓市民能有更充足的時間來思考。吳佩芸表示，最近有很多家長來反映，擔心小孩打到高端疫苗，廠牌也沒有辦法提早知道，讓許多父母都不敢安心的簽署接種同意書。而去年市府都有公開說明台中校園不會有高端，但今年卻不見市府有任何的說法及保證，請市府說明是否會有高端疫苗被配送到校園？衛生局長曾梓展表示，已延續去年做法，不會有高端疫苗被配送到校園。吳佩芸提出，去年盧秀燕市長在市政會議，表示民眾有「知的權利」，宣布臺中市各流感疫苗接種單位需公開揭示廠牌，但實際上，臺中市在公開透明的即時性卻已經落後大多縣市。吳佩芸強調，去年不管是臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣等縣市，都已經提早一天來公告廠牌，不僅能讓學校的行政作業更順利，也能讓家長有與小孩溝通、討論的時間，避免讓學生在當天看到疫苗廠牌時，無法即時來與父母討論、只能自己決定。吳佩芸要求，市府應該做到盡早讓學校行政人員了解施打廠牌，同時，最晚也應該比照其他縣市，提早一天的工作天公布疫苗廠牌給家長知道。