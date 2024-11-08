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▲范瑋琪表示，自己把握每個能唱歌的當下。（圖／范瑋琪IG）

女星范瑋琪（范范）先前因口罩出口事件失言，已經沉寂4年多，近來鮮少出現在螢光幕前。而今（8）日是她出道24週年，她突然在IG吐露心聲，表示自己依舊愛唱歌、愛音樂，自己的初心從來沒有改變過，繼續和大家譜寫動人的音樂故事，從照片中也看到她手緊緊握著麥克風，不確定是不是準備復出的前奏。范瑋琪在IG發文，回想起24年前發行第一張專輯《范范的世界》，「小歌女依然愛唱歌，愛音樂，愛音樂帶給我的所有美好和不美好的回憶」，很感謝所有愛聽她唱歌的歌迷，「我很感激，很感恩，世界也許變化很大，但我愛唱歌的初心從來沒有改變過，盼大家能繼續感受到我的初心、我的夢想。」范瑋琪也說，未來一直在變化，但此刻的她只想專注在現在，專注在每個能唱歌的當下，「和你們一起繼續譜寫每個動人的音樂故事」，如此一來她就感覺到幸福且完整，文末還附上4個愛心。而照片中，也看到范瑋琪燙著一頭長捲髮，手緊握著麥克風，仍然不忘記愛唱歌的自己。范瑋琪經歷失言風波 復出之路大不易事實上，失言風波之後，范瑋琪本來預計在2023年9月8日在台北流行音樂中心開唱，但後來碰上老公「黑人」陳建州捲入MeToo疑雲，之後主辦單位宣布取消。在這之後，她在台灣鮮少有公開活動，今年6月1日才重返舞台，選在中國南通舉辦的拼盤演唱會上開唱，只是當時評價也相當兩極。