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世界棒球12強即將開打，但是台北大巨蛋漏水問題遲遲未解決，民進黨議員陳怡君今（８）日質問台北市長蔣萬安到底對遠雄開罰了沒？不過，體育局卻說，等降雨足夠，才會進場勘查，引發陳怡君不滿，大罵蔣萬安包庇，雙方直接槓上，蔣萬安也回嗆，要議員把話收回。蔣萬安今日赴議會進行專案報告，陳怡君指出，市府上個月訂出期限，11月起大巨蛋還是滲水、漏水每天會開罰10萬，11月5日她隨工務委員會考察大巨蛋，還是滲水、漏水，基層小水攤已經有10幾層位置都受影響，「罰了沒有？」蔣萬安表示，體育局這邊依約進行，已經會跟土木技師公會聯繫，酌定一個天候不佳的時間進場會勘。陳怡君質疑11月5日就是多處漏水，市府先前說只要一經發現漏水就罰。北市體育局長王泓翔表示，會跟土木技師公會會勘，一經確認就會開罰。陳怡君說，這麼多人看到，只有市長跟體育局沒有看到，「你們就是包庇」，地下停車場偵測車輛數系統也有漏水情況，「這麼無心的市長，才有這麼無賴的遠雄」。蔣萬安怒嗆，不接受無的放矢、胡亂指控，期限就是到10月底，市府都依照規定、合約進行，會邀集公正第三方土木技師公會前往會勘，屬實就開罰，對於包庇的說法請議員把話收回、無法接受；此外停車場屬場館附屬設施，不包含在此次要求的範圍，請議員問政要本於事實。王泓翔表示，近日一定會去大巨蛋勘驗，但要等到天氣有足夠雨量，才能判斷是否漏水，有的話就會立刻開罰，並承諾一定會回溯；他並指出，工務委員會勘查當天的雨量也不夠大。