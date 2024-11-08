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美國南卡羅萊納州上演猴子大騷亂！當地一間名為「Alpha Genesis」的醫學研究公司，當地時間6日，因為員工疏失、未完全關好柵欄，結果導致43隻實驗用猴子逃脫，至今仍未找到。當局已經出動紅外線熱像儀、美食陷阱，希望盡快將這群猴子逃犯逮回。綜合外媒報導，事發在南卡州的耶瑪西市（Yemassee），當地警察局長亞歷山大（Gregory Alexander）表示，這些逃走的猴子都是雌性，體重約3公斤，尚未被用於醫學測試，所以沒有感染任何病毒，無害，只是比較容易受驚，Alpha Genesis的員工正在積極追捕：「飼養員很了解它們，通常可以用水果或小零食就把牠們引回來。」Alpha Genesis執行長威斯特葛德（Greg Westergaard）聲稱，猴子們正在附近的樹林裡「閒逛」，由於林中沒有牠們最愛吃的蘋果，希望能透過美食陷阱，盡快將牠們帶回。截至發稿時間為止，抓捕猴子的工作還未傳出成果，警方在官方臉書上發文，提醒附近居民關好自家門窗，以防有「不速之客」誤闖，若有發現猴子蹤跡，應立刻通知警方，不要自行嘗試抓捕或與牠們互動。報導提到，這並非該公司第一次有猴子逃離，2016年也上演過類似場景，當時19隻猴子歷時6小時後被找回來。2018年又發生20多隻動物集體出逃，Alpha Genesis後續還被處以1萬多美元的罰款，理由是管理不善，未能妥適照顧動物。