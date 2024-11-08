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2019世界12強棒球賽複賽，中華隊痛宰南韓。（圖／資料照）

▲世界棒球12強中華隊先發投手張奕一戰成名。（圖／資料照，記者葉政勳攝 ）

2024世界棒球12強B組預賽將在下週開打，中華隊本次與日本、韓國、多明尼加、古巴、澳洲等同組，2019世界棒球12強，中華隊日本、波多黎各、委內瑞拉分配在B組，中華隊前兩戰分別以6:1、3:0擊敗波多黎各和委內瑞拉，最後一場1:8不敵日本，最終以B組第二晉級複賽，而韓國則是與加拿大、澳洲、古巴同分在C組，預賽以3戰全勝晉級複賽。中華隊在複賽首戰對上墨西哥，終場遭墨西哥0:2完封，第二場對上韓國，對方派出王牌左投金廣鉉先發，中華隊則是推出張奕，中華隊在2局上，靠著高宇杰和胡金龍的安打，取得2:0領先，4局上王勝偉敲安，為中華隊再添一分，也把金廣鉉打退場。7局上胡金龍、王柏融接連選到保送，陳俊秀從韓國投手元鐘玄手中敲出3分砲，9局上林泓育帶有一分打點的安打，讓中華隊領先擴大至7分，而張奕退場後，接替投球的陳冠宇和陳鴻文連鎖封鎖韓國隊打線，終場中華隊就以7:0擊敗韓國，也是中華隊隊史上首次在一級國際賽事完封韓國，韓國媒體也以「慘案」來形容當年的比賽。