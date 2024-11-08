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美國總統大選剛結束，由共和黨候選人、前總統川普勝出，美國聯準會（Fed）今（8）日隨後宣布降息1碼，並調整會後聲明稿措辭，法人認為，增加對未來貨幣政策謹慎態度，對於美國大選，預估目前不會對經濟展望產生影響，但從擬議的政策藍圖來看，明（2025）年可能會有不同的經濟情境，「12月利率決策會議將會是關鍵，若明年財政政策引發再通膨風險，不排除升息可能再回到市場與聯準會的討論選項」。此外，鑑於中東、俄烏等地緣風險猶存，美國未來政策尚未底定，預料市場仍將持續呈現震盪。美國聯準會一如市場預期降息1碼，將基準利率從4.75%-5% 區間降至 4.5%-4.75%，會後聲明大致與 9月利率會議的聲明內容相同，重申致力於讓通膨回到聯準會目標2%，也提到對就業目標更加關注等內容，主席鮑爾也談到，由於貨幣政策依然緊縮，聯準會強調降低借款成本對確保就業最大化和物價穩定的雙重使命有其必要；對於未來進一步的降息並無具體決定，將取決於經濟變化，但升息不是現在計劃，聯準會的基本情境預測是逐步將利率向中性靠攏。聯準會也將關注美國債務問題，對於美國財政，鮑爾指稱，聯邦政府的財政政策正走在一條無法持續的道路上，美國債務水平相對於經濟來說並非不合適，但這條路無法維持。至於美國大選結果，鮑爾表示短期內，選舉不會影響貨幣政策決定，但他也提到，原則上，任何政府的政策或國會制定的政策都有可能隨著時間進展對經濟產生影響。因此，這些經濟影響的預測將納入經濟模型並加以考量。富達國際全球宏觀及策略資產配置主管Salman Ahmed認為，美國聯準會如市場預期降息1碼，並調整會後聲明稿措辭，增加對未來貨幣政策謹慎態度，對於美國大選，預估目前不會對經濟展望產生影響，但從擬議的政策藍圖來看，2025年可能會有不同的經濟情境。雖然面對12月，鮑爾也沒有明確給出降息路徑與指引，僅提高經濟數據決定的重要性，富達認為，12月的利率會議將會是關鍵，若明年的財政政策引發再通膨之風險，終端利率可能高於目前市場預期，屆時若關稅再驅動通膨，不排除升息可能再回到市場與聯準會的討論選項。展望未來，富達表示，目前美國基本面仍然強勁，隨著美國大選的不確定性過去，加上聯準會降息，當前的環境應該會支持風險資產，但鑑於中東、俄烏等地緣風險猶存，美國未來政策尚未底定，預料市場仍將持續呈現震盪，投資策略建議以全球優質股息策略，搭配全球優質債券做為主要核心資產配置，以對抗市場波動，並看好科技股長線展望。