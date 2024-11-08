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本月6日，高雄一名年僅1歲5月大的吳姓男童，因呼吸急促緊急送醫宣告不治，院方發現男童顱骨骨折、顏面多處挫傷，通報相關單位介入調查，男童生母、23歲吳女遭檢方聲押獲准。據了解，男童阿嬤曾於去年底及今年3月間，因看見外孫身上有瘀青而報警處理，但社工訪視，生母卻聲稱係因跌倒所致。8日上午，檢警相驗釐清男童死因，並提訊男童生母，更同步約談男童李姓生父，檢調將深入釐清，李男是否知悉男童遭虐，或幫助吳女施虐等行為。警方調查，男童生母育有2子，年紀較小的弟弟4歲，目前由其他家屬照顧。社會局指出，去年底及今年3月間，有接獲男童阿嬤通報，但社工訪視時未見傷勢，生母解釋是不小心撞到嬰兒床導致，故未成案。未料7個月之後，卻傳出男童疑遭虐死的憾事。