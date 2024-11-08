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台中市神岡區中山路與溝心路交叉口，因路幅僅有3公尺，會車困難，且經常發生車禍，日前更發生一名機車騎士慘死大貨車輪下，讓當地居民揪心。立委楊瓊瓔今（8）日上午召集相關單位現勘，並提出多項改善建議，包括劃設減速慢行及視覺化減速標線，協調遷移路口電桿及拆除私人鐵皮圍籬，並建議市府提報生活圈道路改善補助，優先拓寬溝心路，也提醒用路人在遇到閃黃燈時應減速慢行，遇到閃紅燈時應停車確認後再通行。為了改善溝心路口的交通狀況，立委楊瓊瓔主持現勘，內政部國土管理署、台中市政府交通局、建設局、神岡區公所等單位出席。相關單位現勘溝心路，靠近中山路約220公尺，現況路寬約3公尺，僅容一輛汽車通行，因中山路車流量大，當一邊車較多，同一時間要開入入口時，汽車只能排排站，不到30分鐘內就有近20輛車上演「黑羊白羊倒退嚕」，還有路口電桿、號誌桿及空地鐵皮圍籬影響行車視線。北庄里長王秋生表示，溝心路通往小型工業區，聚集20多間工廠，寬度不到3米，根本無法會車，經常發生車禍，日前一輛轎車不慎栽進側溝，且路口長期只有閃光紅黃燈，無法安裝紅綠燈，而前幾天1名機車騎士與大貨車擦撞，當場死亡。楊瓊瓔說，溝心路交通事故頻傳，不是車身被「A」到，就是傷亡車禍，更造成交通阻塞，因此造成當地居民的夢魘。也阻礙急難救助與消防救援時間，成為地方發展瓶頸。台中市政府交通局交通工程科科長周志遠說，因溝心路寬不足3米，依規定無法設置紅綠燈；為讓用路人減速，台中市許多路口試辦視覺化減速標線，成效不錯，將在中山路、溝心路口前後60公尺左右劃設視覺化減速標線，讓汽車駕駛人有道路變窄錯覺而達自動減速目的。立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益進一步建議劃設「減速慢行」標線，他也請養工處協調台電遷移路口電桿，至於鐵皮圍籬影響行車視線，請里長協調地主拆除，並改成穿透性圍籬。建議市政府提報生活圈道路改善補助，拓寬200公尺，總經費估約1.8億元，用地費佔1.6億元，希望市府考量交通事故多，納為優先改善。