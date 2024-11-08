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▲「INtopia 寵物友善住房專案」祭出買八送一寵物房專屬套票組合。（圖／高雄英迪格酒店提供）

▲飯店業者迎接雙 11 購物節推出優惠活動。（圖／高雄英迪格酒店提供）

電商年度盛典雙11購物節陸續開跑，飯店業者也加入戰局。高雄中央公園英迪格酒店迎接雙11購物節，推出高空酒吧Pier No.1「Wild White 炫光霓虹」跨年派對，近五折的超極限優惠11月11日11:00 準時開賣。同時，「INtopia 寵物友善住房」專案也再進化，祭出買八送一、最高享 17,094 元價值優惠的套票組合，即日起至11月18日止限時限量搶售。高雄英迪格酒店自八月起開放「INtopia 寵物友善住房專案」，推出至今好評不斷，適逢雙11購物檔期，祭出買八送一寵物房專屬套票組合，每晚 5,955 元享平日免費升等、周末入住不加價之特別禮遇，套票總價值高達 70,686 元，即日起至11 月18日止，以約市價七六折的最強檔優惠53,592 元，限時限量於線上旅展推出。高雄唯一全露天酒吧 Pier No.1 也將於12月31日舉辦「Wild White 炫光霓虹」跨年派對，結合自由揮灑的螢光霓虹彩繪主題與打卡點，入場即享精選酒水暢飲，由MC熱場帶領四小時不斷電 DJ SHOW演出。超早鳥優惠單人票 1,888 元，雙11檔期限時加一人加價1,111 元，即可以 2,999 元購得原價4,000 元之雙人套票，VIP 包廂24,000元起加贈氣泡酒、香檳及星級主廚特製餐點，11月11日 11:00 準時線上開賣；此外，早鳥訂房住客以近原價五折之優惠2,025元加購跨年雙人套票，數量有限售完為止。