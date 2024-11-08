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美國共和黨候選人川普勝選，中華經濟研究院今（8）日中華財經趨勢研討會，討論美國大選對美中台影響。中經院長連賢明表示，拜登政府過去針對特定產品、國家的「小院高牆」將會有所調整，取代的是更全面的「大院高牆」。連賢明致詞表示，美國大選是台灣人除了我國選舉之外，最關注的選舉，近日大家頻繁關心川普2.0對於台灣會帶來什麼衝擊跟影響，因此中經院集結所有一級主管，分析美國大選對於台灣影響。他表示，川普第一任期在2018年打美中貿易戰，現在預估會準備第二輪的貿易戰，相較於拜登的「手術室式制裁」，鎖定半導體、電動車等產品反制中國的「小院高牆」，川普預估會更加全面性，更有人形容是「大院高牆」。連賢明提到，過去大家都在說全球化，但現在已經改口說是「全球化已死」；以前中國被稱為「世界工廠」，現在大家都在說「中國+1」，過去這8年美國的態度改變，已經影響到全球的世界秩序。他接著以3個圖表解釋對於台灣影響。第一是台灣在2018年美中貿易戰下，成為最大受益者，許多在中國投資都陸續回來台灣，2020年以前台灣投資金額就增加約1兆元，相當龐大。其次，台灣對外投資部分，過去台灣對外投資重心是中國，2018年投資額就減少將近一半，現在最大投資已經是在美國，將近是中國2倍，最大原因就是台積電赴美。第三，台灣對外貿易過去一直是以中國為最大出口市場，約為40%，今年已經降至30%，近年反而是美國增加最多，約從11%增加制23%。由此可知，就可以看到這些政策，對台灣這8年的台投資、對外投資及貿易都帶來龐大改變。連賢明受訪表示，川普上任後最大改變將會是關稅，也就是對中國產品60%關稅，針對其他國家產品課徵10%的關稅，最主要目的就是要刺激廠商將製造業帶回美國，改善美國就業及薪資。如此龐大嘗試，外界預估，美國GDP可能會下降0.3至0.5個百分點，中國可能將下降1個百分點，影響非常龐大，但具體會如何落實，還有待觀望。針對半導體業及台積電會受到什麼影響？連賢明答覆，川普應會要求台灣半導體業在美國有更多投資，無論是增加產能、多設廠或引入更先進製程等都是可能性，詳細還要等到川普幕僚到位後才可能看清楚政策輪廓。他總結，川普上任後將透過關稅來形塑新的貿易秩序，這是過去在世界貿易組織（WTO）時代很難想像的，現在川普不玩這套遊戲，也不依循遊戲規則，「你要進入我的市場，就要來跟我談。」