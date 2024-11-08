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聯準會預期宣布降息1碼，美股四大指數昨（7）日全部走高，其中台積電ADR只跌回神走高、大漲逾4%，激勵台北股市今（8）日開盤上漲199.29點、來到23608.11點，隨後最高一度來到23699.7點、上漲290.88點，不過遇到逢高調節賣壓，終場上漲145.07點或0.62%，收在23553.89點，日K終結連5紅，成交量為4217.84億元。此外，台股今日收周線，本周上漲773.81點或3.4%，日K終結連2黑。雖然大盤走勢強勁，但中小型股就賣壓非常重，櫃買指數以268.08點開出後，隨即「溜滑梯式」走跌翻黑，終場下跌1.05點或0.39%，收在266.53點，日K終結連2紅，失守月線與季線。今日個股成交量排行榜前五名為：鴻準、建漢、緯創、神達、陽明；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻準、緯創、鴻海、聯鈞。權值股漲多跌少，權王台積電以1085元開出、上漲20元，終場收在今日最高價1090元、上漲25元或2.35%，距離歷史高點1100元只差10元之遙，日K連6紅，挹注大盤指數就有199點，也就是說扣除台積電貢獻的漲點，台股是呈現走跌的；同樣走強的還有鴻海，以219元開出、上漲2.5元，盤中最高一度來到220元，終場上漲1元或0.46%，收在218元，挹注大盤指數就有4點；不過聯發科卻逆勢走低，今日以1310元開出、上漲5元，隨後遇到賣單調節翻黑，終場收在今日最低價1280元、下跌25元或1.92%。聯發科的走低也拖類今日IC設計族群殺聲隆隆，原相被打入跌停價233.5元，威盛下跌逾7%，天擎、通嘉下跌逾6%，創惟下跌逾5%，晶相光、笙泉、笙科、聯陽、普誠、金麗科、安格下跌逾4%，偉詮電、研通、天方能源、陞達科技、宜特、海德威、芯鼎、矽力-KY下跌逾3%。拖累櫃買指數走低的還有光學鏡頭股，先進光下跌逾7%，聯一光下跌逾5%，中揚光下跌逾3%，佳凌、玉晶光、揚明光、保勝光學、今國光下跌逾2%。此外，受到財報消息拖累，塑化股今日也賣壓沉重，油電燃氣類股指數重挫逾4%，位居跌幅排行冠軍。台塑化、台達化下跌逾4%，台化、聯成、台塑下跌逾2%，中石化、華夏、中纖、台苯、南亞、福懋下跌逾1%。不過還是有族群逆勢走高，首先是台積電走高帶動半導體相關股走強，力旺上漲逾3%，辛耘、弘塑、M31、穎崴上漲逾1%；熱度也擴散到設備股，德律上漲逾7%，單井上漲逾2%，高僑、旺矽、中砂上漲逾1%。非電族群以生技股最為強勁，醫影亮燈漲停來到105元，美時逼近漲停板、上漲逾9%，商之器、逸達上漲逾4%，科妍、和康生、保瑞上漲逾3%。紡纖族群也趁勢走高，佳和亮燈漲停來到26.85元，首利、儒鴻、聚隆上漲逾5%，竣邦-KY上漲逾4%。