行政院將明年度總預算函請立法院審議，但9月20日原民立委高金素梅提議退回程序委員會，一個多月來經過朝野多次協商，終於在今（8）日在立法院院會通過，交付委員會審查。韓國瑜今也心情愉悅，中午在臉書秀午餐照，「吃東西有個習慣，不知道大家會不會，吃到好吃喜歡吃的東西接下來幾天就會想要重複吃，所以今天午餐，槓子頭配京醬肉絲。」
槓子頭源自中國山東，是一種以麵粉加水揉製、燒烤而成的周圍有捲摺花紋的扁圓形硬餅。韓國瑜5日也在臉書秀槓子頭照片，「今天一早起床，看了下整天的行程，立馬想到好久沒吃到的火燒槓子頭，決定就拿這當午餐。」他還問大家，知道什麼是槓子頭嗎？
從9月20日總預算遭退回迄今49天，歷經韓國瑜邀請朝野餐敘、多次朝野協商，昨天行政院長卓榮泰再找朝野黨團幹部溝通，今天韓國瑜朝野協商，迅速獲得共識，韓國瑜也說，今天朝野氣氛很好，相當難得。他也難掩好心情，在臉書秀出他最愛吃的槓子頭。
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從9月20日總預算遭退回迄今49天，歷經韓國瑜邀請朝野餐敘、多次朝野協商，昨天行政院長卓榮泰再找朝野黨團幹部溝通，今天韓國瑜朝野協商，迅速獲得共識，韓國瑜也說，今天朝野氣氛很好，相當難得。他也難掩好心情，在臉書秀出他最愛吃的槓子頭。