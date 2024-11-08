MLB美國職棒大聯盟自由球員市場有新消息，紐約洋基超級球星Juan Soto的爭奪戰進入到白熱化，他在2024年賽季表現出色，成為市場上的熱門選手，幾支豪門球隊如：紐約大都會、紐約洋基、洛杉磯道奇都對他表現出興趣。其中大都會隊已經有下一步積極的動作，根據MLB日本官網報導，大都會隊老闆Steve Cohen準備和Soto經紀人波拉斯（Scott Boras）會面，展現誠意。
大都會老闆親自出馬和Soto陣營談判
Soto本季Soto出賽157場，打擊率2成88、41轟、109分打點成績，整體攻擊指數（OPS）達到0.989。目前除了母隊洋基想留人，大都會、道奇、紅襪和巨人等隊都想要他。
今年大都會打進國聯冠軍戰，但不敵道奇隊，季後球隊希望能夠補強，Cohen預計會親自和Soto以及波拉斯見面，顯示出大都會對補強陣容的強烈意圖。除了索托，大都會還有意簽下其他自由球員，包括明星級的投手和內野手，同時也想留下球隊強棒Pete Alonso。
Juan Soto為何季後受到高度關注：
⚾ 出色的打擊成績：Soto在2024賽季為紐約洋基隊出戰，繳出2成88的打擊率，41支全壘打，109分打點的成績，整體攻擊指數（OPS，上壘率+長打率）達到0.989，顯示出個人突出的打擊能力。
⚾ 年輕但成熟的打者：Soto僅有26歲，但已達成200發全壘打的生涯里程碑。這種年輕且強大的打擊實力讓他成為球隊長期發展的理想人選。此外，他的經驗與年齡的結合，讓他在大聯盟中有著極高的市場價值。
⚾ 優異的選球能力：Soto在取得四壞球上非常穩定，連續4年四壞球次數多於三振次數，這種優秀的選球能力使他成為難以對付的打者。他能有效地增加上壘機會，對球隊進攻有極大貢獻。
⚾ 穩定進步、大賽心臟又強：Soto從進入大聯盟以來不斷進步，並在關鍵時刻（如季後賽）展現了良好的表現。他穩定的打擊表現讓他被認為是聯盟中頂尖的打者之一。
⚾ 今年市場對強打需求高：多支大市場球隊，如大都會、洋基和道奇，都在積極尋找具備長打實力的外野手，而Soto正符合他們的需求，因此他成為多支球隊競相追逐的目標。
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Soto本季Soto出賽157場，打擊率2成88、41轟、109分打點成績，整體攻擊指數（OPS）達到0.989。目前除了母隊洋基想留人，大都會、道奇、紅襪和巨人等隊都想要他。
今年大都會打進國聯冠軍戰，但不敵道奇隊，季後球隊希望能夠補強，Cohen預計會親自和Soto以及波拉斯見面，顯示出大都會對補強陣容的強烈意圖。除了索托，大都會還有意簽下其他自由球員，包括明星級的投手和內野手，同時也想留下球隊強棒Pete Alonso。
Juan Soto為何季後受到高度關注：
⚾ 出色的打擊成績：Soto在2024賽季為紐約洋基隊出戰，繳出2成88的打擊率，41支全壘打，109分打點的成績，整體攻擊指數（OPS，上壘率+長打率）達到0.989，顯示出個人突出的打擊能力。
⚾ 年輕但成熟的打者：Soto僅有26歲，但已達成200發全壘打的生涯里程碑。這種年輕且強大的打擊實力讓他成為球隊長期發展的理想人選。此外，他的經驗與年齡的結合，讓他在大聯盟中有著極高的市場價值。
⚾ 優異的選球能力：Soto在取得四壞球上非常穩定，連續4年四壞球次數多於三振次數，這種優秀的選球能力使他成為難以對付的打者。他能有效地增加上壘機會，對球隊進攻有極大貢獻。
⚾ 穩定進步、大賽心臟又強：Soto從進入大聯盟以來不斷進步，並在關鍵時刻（如季後賽）展現了良好的表現。他穩定的打擊表現讓他被認為是聯盟中頂尖的打者之一。
⚾ 今年市場對強打需求高：多支大市場球隊，如大都會、洋基和道奇，都在積極尋找具備長打實力的外野手，而Soto正符合他們的需求，因此他成為多支球隊競相追逐的目標。