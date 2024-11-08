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▲賴瑞隆今掲露柯志恩五大謊言。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

民進黨立委賴瑞隆因不滿遭國民黨高雄市黨部抹黑，與國民黨立委柯志恩槓上。賴瑞隆今（8）日再度掲露柯志恩五大謊言，怒斥請「把高雄人當細漢、玩兩面手法騙票仔柯志恩」，向高雄市民道歉，跟被抹黑的賴瑞隆道歉。賴瑞隆日前提出財劃法修法版本，要求增加產業空污合理比例，被國民黨高雄市黨部指控阻擋財劃法修法；他指出，高雄市黨部提出抹黑的文宣攻擊，但柯志恩的版本把台北市定為首都直接拿3%，反倒出來抹黑，柯志恩做為高雄市黨部主委，發這樣的造假文宣應該道歉。賴瑞隆上午在立法院議場與柯志恩狹路相逢，兩人動怒互嗆。賴瑞隆下午點出柯志恩5大謊言，他說，柯志恩主持國民黨版財劃法通過，提出獨厚台北市加碼3%的荒謬財劃法版本，今天再次證明柯志恩連續說謊。說謊一，賴瑞隆指出，首都台北加碼3%國民黨版，就是擔任智庫執行長的柯志恩提的，她說謊「不知道」；說謊二：當記者問她首都台北加碼3%，她再次說謊，說她「反對」自己主持主導的黨版；說謊三：週三審查會現場護航國民黨立委陳玉珍三分鐘通過委員會，不讓賴瑞隆說明爭取高雄權益的賴版，她再次說謊「不是我、不是我」。賴瑞隆接續說，說謊四：在財委會強行三分鐘通過國民黨版財劃法，柯志恩才說會再提最完整版，「妳自己提的版本不完整？那為何不在委員會討論修改？為何不在委員會說支持賴瑞隆版？『欺騙說：朝野協商再提最完整版』，就像擴權法案還有最高機密版嗎？」賴瑞隆提到，說謊五：身為黨版主委放任其高雄市黨部臉書製圖發文，抹黑第一個提財劃法的賴瑞隆，不讓賴瑞隆討論審法案，乾脆抹黑賴瑞隆阻擋修法，「妳的副主委曹桓榮還按讚，然後妳說『我不知道、我不知道』」。賴瑞隆批評，說了一個謊要用更多謊來圓，請「把高雄人當細漢、玩兩面手法騙票仔柯志恩」，向高雄市民道歉，跟被抹黑的賴瑞隆道歉。