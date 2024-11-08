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民進黨立委王定宇日前批評來台開唱的香港天王劉德華媚共、演唱會不值得去看一眼，引發爭議；沒想到又遭最強狗仔葛斯齊爆料，曾經帶貌美的「女助理」跟總統蔡英文吃便當，還給王妻「我想要...」3字的線索，要她搜尋王定宇的Line對話紀錄。其實王定宇爭議不只這些，2021年他就被拍到與同黨小17歲的美女發言人顏若芳同居，甚至還說自己和顏若芳像房客和房東的關係。2021年3月9日，王定宇被揭露和顏若芳時常同進同出顏在台北市大同區安西街的住處，還頻繁過夜，一週最多達5次，甚至連王妻生日前一刻，王定宇都住在顏家；此外，顏若芳還會充當司機開車載送王定宇，或者幫王買早餐。照片曝光後，當時王定宇稱自己是以每月8000元向顏若芳「分租房間」，並透露「我太太也知道這事」，還表示自己與顏若芳就像房客和房東的關係。此說法被網友吐槽，還酸是「純情房客俏房東」。劉德華日前來台開演唱會，王定宇在臉書發文稱劉德華媚共、演唱會不值得聽，引發爭議。此言論也惹怒大牌經紀人邱瓈寬，爆粗口開罵「你他X是妒恨人家長的比你帥比你有才華？就輸你不會劈腿？你才該滾回去耍你的政治寶！少在那找藝人說事！尤其是找優質藝人說事！我呸！」王定宇回應稱尊重其發言，並表示劉德華在台灣可以唱想唱的歌，反觀在聲援劉德華的中國，「請問一下能唱《光輝歲月》嗎？請問能唱《海闊天空》嗎？」卻又二度翻車，遭網友打臉「北京週末有不少緬懷Beyond的演唱會，這2首歌都是必唱歌曲」。如今葛斯齊又掌握了王定宇的「退選級爆料」，葛斯齊在臉書向王妻李淑吟喊話，「您應該沒有被王定宇邀請、帶去和蔡英文吃過便當吧？李女士我所知情的是某位女性曾受王定宇邀約並前往，蔡英文也看過她，當天還笑虧王定宇帶這麼貌美的助理，王定宇當天超有面子！但其實她不是助理，也不是什麼政治人物，她的真實身份，建議李女士您問問枕邊人」。他也建議李淑吟去查丈夫的手機，在LINE聊天紀錄搜尋「我想要」三個字，應該就會有頭緒。葛斯齊也公開王定宇傳簡訊給某女子的截圖，內容寫道：「我想要妳」，加碼透露女方真實身分並非政治圈人物，不過是政治狂熱者。葛斯齊表示這些都還不是最噁心的事情，還有更噁心的他真的不想講。對此，王定宇表示，他根本不認識葛斯齊、彼此也沒爭議，只覺得好笑，這麼明顯可以查證的事實，還敢出來造謠、抹黑別人，難怪被稱為最弱、最愛蹭的狗仔。