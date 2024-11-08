全聯又有神級優惠商品出爐！近日有網友去逛全聯時發現，一款立頓的瓶裝奶茶正在促銷活動，只要買6瓶的話就會送一個「超美針織提袋」，由於6瓶奶茶只要價135元，不少人笑稱是「買袋子送奶茶」非常划算，連全聯店員都表示自己在理貨時看到都直接入手一組，由於非常搶手，有人甚至跑了5間門市都買不到。
近日有許多網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「逛全聯看到這個袋子太可愛了！店員說限量20個剩下最後1個，腦波弱的我就買了6瓶奶茶135元換到針織袋啦！」、「為了一個超美的針織袋跑去買6瓶135元的奶茶哈哈哈，真的很好看耶，這個贈品真是佛心。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「嗚嗚我家附近的已經賣完了，跑了5間都沒有貨」、「這真的很可愛，袋子質感非常好」、「進貨的時候看到就直接自己也入手一組XD真的蠻好看的，短暫出門可以帶著走」、「哇這個針織袋好好看，如果搭個背帶就變小包了」、「這大小看起來上班族買早餐很適合耶！」
全聯促銷立頓奶茶系列！6瓶送「花紋針織袋」婆媽瘋狂
而網友提到的這個活動，是最近全聯與品牌立頓推出的促銷活動，只要到門市購買立頓醇奶茶歐蕾6瓶的話（2瓶45元/6瓶135元）就會送質感不錯的「針織花紋提袋」，不過每家店進貨的數量有限，大部分都是賣完就沒了，如果想購買的民眾，還是要有禮貌詢問店員哦！
不過如果沒買到的民眾也別懊惱，這種針織袋在網購平台其實很多，款式也是不計其數，記者實際查詢蝦皮購物「針織袋」就跳出許多結果，款式也有非常多選擇，平均價格從35元至50元都有，其實也是很好入手的價格，如果有想要的民眾都可自己搜尋購買，短暫時間外出或者買飯、買早餐都很適合提出去！
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全聯促銷立頓奶茶系列！6瓶送「花紋針織袋」婆媽瘋狂
而網友提到的這個活動，是最近全聯與品牌立頓推出的促銷活動，只要到門市購買立頓醇奶茶歐蕾6瓶的話（2瓶45元/6瓶135元）就會送質感不錯的「針織花紋提袋」，不過每家店進貨的數量有限，大部分都是賣完就沒了，如果想購買的民眾，還是要有禮貌詢問店員哦！
不過如果沒買到的民眾也別懊惱，這種針織袋在網購平台其實很多，款式也是不計其數，記者實際查詢蝦皮購物「針織袋」就跳出許多結果，款式也有非常多選擇，平均價格從35元至50元都有，其實也是很好入手的價格，如果有想要的民眾都可自己搜尋購買，短暫時間外出或者買飯、買早餐都很適合提出去！