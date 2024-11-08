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▲網友最近發現在全聯買6瓶立頓醇奶茶歐蕾飲品，就可以獲得贈品「花紋針織袋」，吸引許多人瘋搶。（圖/我愛全聯好物老實說）

▲針織包其實在網購平台都有在販售且款式眾多，平均價格35元至50元，非常的便宜好入手。（圖/蝦皮購物）

全聯又有神級優惠商品出爐！近日有網友去逛全聯時發現，一款立頓的瓶裝奶茶正在促銷活動，，連全聯店員都表示自己在理貨時看到都直接入手一組，由於非常搶手，有人甚至跑了5間門市都買不到。近日有許多網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「逛全聯看到這個袋子太可愛了！」、「，這個贈品真是佛心。」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「這大小看起來上班族買早餐很適合耶！」而網友提到的這個活動，是最近全聯與品牌立頓推出的促銷活動，不過如果沒買到的民眾也別懊惱，這種針織袋在網購平台其實很多，款式也是不計其數，，如果有想要的民眾都可自己搜尋購買，短暫時間外出或者買飯、買早餐都很適合提出去！