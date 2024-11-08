我是廣告 請繼續往下閱讀

在行政院長卓榮泰邀集朝野協商之下，化解114年度總預算卡關僵局。立法委員張嘉郡今（8）日指出，禁伐補償、健保點值都有明確解決方案，唯獨公糧收購價格還在以拖待變，她痛批農業部長陳駿季在朝野溝通過程中完全擺爛、沒作為，不只無視農民的心聲，欺負弱勢的農民，還以錯誤資訊欺上瞞下，讓卓院長做出錯誤判斷，直指陳駿季應為這段時間的僵局下台負責。張嘉郡表示，很感謝卓院長體恤基層民意的用心，也感謝韓國瑜院長多次調解朝野僵局的努力，卓院長昨日出手解決朝野僵局，她給予高度肯定，反觀陳部長的不作為，勸陳部長應負最大的政治責任。「農業部長在台北辦公室吹冷氣可以等，農民在基層風吹日曬無法等！」張嘉郡氣憤指出，今年下半年接連三個強颱襲台，對雲林農田造成毀滅性的損害，再加上萬物齊漲，基層農民苦不堪言。張嘉郡表示，公糧收購價格已經13年微調漲，過去這幾年萬物齊漲，基本工資已跟進調整近六成，從17880元漲到明年的28590元，農委會也都升格為農業部，部長的薪水也調漲5次，而農民耕種所需的肥料、插秧費、農藥都上漲2至3成，但公糧收購價格卻一直凍漲，非常不合理。「萬物齊漲，唯獨農業不漲！」張嘉郡表示，從她2月回到立法院，就和立委丁學忠一起努力為農民發聲，不僅多次公開呼籲，也在經濟委員會與總質詢時提出示警、呼籲，但農業部充耳不聞，農業這段時間內不斷以「新瓶裝舊酒」的政策來填塞，把農民當成政策實驗品，卻不願意照顧基層農民，讓她難以理解。張嘉郡表示，更令她費解的是，農業部一方面污名化公糧收購制度，令一方面卻又不調整檢討公糧收購制度，還把立院決議將公糧收購價格每公斤提高5元只需要20多億元的預算，一直欺上瞞下跟卓院長說是90多億元，增加反對的力道。