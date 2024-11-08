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▲Summer在〈跩個屁〉MV裡穿著芭比粉連衣裙賣力唱跳，雖然火辣又不失甜美，但魔性「鬼轉音」以及時好時壞的音準，成功引起網友一波熱議。（圖／翻攝自YT「乾坤唱片ckrecordsmusic」）

▲「大台風樂團」主要由主唱大飛、Summer組成，其中Summer還身兼團長、Keyboard手的崗位，另外還有多名熱愛音樂的成員組成，每位成員均有專業的音樂背景。（圖／翻攝自IG@summer_dth）

「大台風樂團」近日發布最新作品〈跩個屁〉，魔性旋律、洗腦歌詞及「鬼轉音」唱腔吸引網友關注，瞬間在各大社群瘋傳，還被稱之為台灣版〈APT.〉。〈跩個屁〉才釋出短短10天，就累積10萬觀看次數，不少網友笑喊「你可以不聽，但一定要請你朋友聽」，還將其稱之為法拉利姐接班人，這也讓成立9年的「大台風樂團」連帶受到關注。〈跩個屁〉詞曲都是由團長Summer一手創作，其中歌詞「我跩呀跩呀跩呀跩呀跩」、「你說我跩個屁，我就是踹你屁」等洗腦歌詞，聽一遍就令人難忘。而Summer在MV裡穿著芭比粉連衣裙賣力唱跳，雖然火辣又不失甜美，但魔性「鬼轉音」以及時好時壞的音準，成功引起網友一波熱議，可說是另類爆紅，〈跩個屁〉更一度衝上音樂排行榜前20名。〈跩個屁〉MV於10月29日上架YouTube，才短短10天就累積10萬觀看次數，網友們紛紛熱烈討論，「法拉利姐有接班人勒」、「看來連修音師都直接辭職了」、「你可以不聽，但一定要請你朋友聽」、「癱瘓八年的叔公聽了這首歌，站起來說，把歌關了，謝謝」、「小孩已聽，已經躺在那邊」、「我真的要瘋掉～每個PART都好魔性」、「嚮往自由，不被五線譜拘束的歌曲」。「大台風樂團」主要由主唱大飛、Summer組成，其中Summer還身兼團長、Keyboard手的崗位，另外還有多名熱愛音樂的成員組成，每位成員均有專業的音樂背景。「大台風樂團」前身為2005年創立的「Sense」樂團，於2010年改名，取名靈感是當時第一次唱片公司演出，剛好台灣遇到三颱亂中秋，因此才改名為「大台風樂團」，也代表著台灣流行樂領先之風。「大台風樂團」成立初期經常在台灣北部各大PUB及活動演出，累積不少舞台經驗後才慢慢開始創作之路，並進軍華語歌壇，出道後至今發行了3張專輯。「大台風樂團」不僅曾入選為紐約MUSICNOW鬧音樂台灣樂團未來新星，2017年還曾獲得第10屆海峽兩岸閩南語原創歌曲歌手大賽銅獎「最佳表演獎」。而Summer即使歌唱技巧被網友訕笑，但她對惡評始終抱持積極樂觀的態度，還將「五音不全」當成個人特色，仍持續在社群上積極分享新作品。