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美中科技戰越打越烈，外界日前傳出華為透過「白手套」向台積電下單，遭到美國商務部調查，引發市場關注，雖然台積電回應一切依法行事，不過今（8）日市場傳出，台積電已經向所有中國AI晶片客戶發送正式電子郵件，宣布自下週一（11日）起，將暫停向中國AI/GPU客戶供應所有7奈米及更先進製程晶片。市場傳出，台積電通知所有中國AI晶片客戶，自11月11日起暫停供應7奈米和更先進的晶片。台積電表示，不評論市場傳聞，強調一向遵守所有可適用的法令與規範，包括可適用的出口管制法規。市場消息指出，因華為裝置內先前遭發現有管制的台積電晶片，美國商務部決定祭出更嚴謹的審查制度，全面封鎖中國先進製程產能。台積電暫停供應7奈米和更先進的晶片，恐對中國的人工智慧（AI）和繪圖處理器（GPU）廠造成重大衝擊。根據中國集微網報導，這一決策背後是台積電在全球半導體產業中的微妙地位，以及中美科技競爭的激烈程度。台積電作為全球領先的半導體製造企業，其7奈米及以下技術在全球處於領先地位。然而，日前台積電的「白手套」事件，加上川普對台積電施加壓力，台積電與美國商務部共同制定一套嚴苛的審查制度，全面封鎖中國的先進製程產能。集微網報導還表示，這一決策對中國AI和GPU公司來說是一個巨大的打擊，在無法持續使用台積電的先進製程技術的情況下，這將對這些企業的產品性能和市場競爭力產生重大影響。當前在AI和GPU領域，製程技術的先進程度直接關係到產品的性能，這可能會導致成本增加和產品上市時間延長。此外，未來供應鏈重組也將隨之而來，中國晶片設計公司可能需要尋找新的晶片代工廠，這可能導致供應鏈的重組，然而中國目前自給自足的先進製程產能還十分有限。對於這項傳言，台積電回應，不評論市場傳聞。台積電作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。此外，《NOWnews今日新聞》記者也致電詢問經濟部相關官員，對方表示：「尚在了解中，詳細情況應先跟台積電確認。」