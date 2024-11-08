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▲盧峻翔多元打法讓他在場上能夠適應不同的位置和角色需求，同樣是是台灣籃壇備受矚目的年輕球員，他在國家隊中可以成為教練團的一枚活棋。（圖／記者葉政勳攝 ,）

中華男籃15人大名單日前已經公布，不過稍早中華籃協宣布，效力於福爾摩沙夢想家的林俊吉因左踝扭傷、韌帶撕裂，右側股外四頭肌拉傷撕裂等傷勢，選擇在11月6日退出中華隊，教練決定由桃園璞園領航猿的盧峻翔遞補。中華隊本次亞洲盃資格賽15人名單中，在中國CBA打球的有4人，日本B. LEAGUE 有3人。國內職籃TPBL有7人，PLG有1人，陳盈駿、林庭謙、劉錚、林秉聖，在日本B. LEAGUE打球的阿巴西和游艾喆也回歸。本屆賽會中華隊還沒打就已經有兩名主戰後衛因傷退出，包括李愷諺膝10月29日因半月板受傷傷退，由游艾喆遞補。今天則是林俊吉傷退，由盧峻翔遞補。林俊吉效力於台灣職籃的TPBL的福爾摩沙夢想家，擔任球隊主力控球後衛。他的球風靈活、速度快，擅長三分投，雖然身高不高，但以其積極的比賽態度和穩定的表現受到球迷的喜愛。林俊吉過去在P. LEAGUE+（PLG）聯盟的幾個賽季中逐漸展露頭角，被認為是台灣籃壇中最值得關注的幾名本土後衛之一。他的擋拆能力和穩定的投射，是男籃國家隊非常需要的元素。盧峻翔是台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿的籃球運動員，場上位置主要是側翼，但也可兼打後場。他以全能的球技、多樣性的進攻技巧聞名，擁有出色的進攻能力，過去幾季也都曾在聯盟年度MVP榜上活躍。盧峻翔多元打法讓他在場上能夠適應不同的位置和角色需求，同樣是是台灣籃壇備受矚目的年輕球員，他在國家隊中可以成為教練團的一枚活棋。