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教士38歲日籍強投達比修有，在結束MLB季後賽征戰後回到日本，今天突然現身日職火腿隊主場，不僅在他與大谷翔平的大壁畫前合照，還留下親筆簽名，更前往周邊商品店掃貨，引起粉絲騷動，在店外瘋狂拿手機拍攝。日本火腿去年啟用新主場艾斯康球場（ES CON FIELD），特意安排了一幅大型壁畫，讓昔日兩位巨星達比修有、大谷翔平跨時空合體。達比修有這次返日，一下飛機後就直奔球場，訪問了老東家的秋季訓練營，並在大型壁畫上簽名、照相留念。達比修有穿著輕便，Ｔ恤配短褲，頭戴毛帽現身場中，和老朋友伊藤大海有說有笑，在休息室觀看了後輩的訓練，隨後則和前隊友宮西尚生一同自主訓練，球場大螢幕還秀出歡迎達比修有的字樣。達比修有前往周邊商品店光顧時，球團還特意清場，好讓這位貴客可以盡情掃貨，相當多球迷隔著玻璃狂拍店內，引起一陣騷動，許多粉絲PO影片直呼，「他竟然來了，真的太驚喜，差點暈倒。」、「能親眼見到達比修有真是太感動了！」