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▲哈珀是貝克漢家族中目前最受矚目的新星，潛力十足，深獲各方看好。（圖／摘自IG）

號稱英國除了王室之外最知名的「第2家族」貝克漢一家，從老爸、昔日「足球金童」大衛，到曾是「高貴辣妹」的媽媽維多莉亞，到娶了億萬千金的大哥布魯克林等，一舉一動常都受到舉世矚目，隨著高知名度也為他們帶來不少利益，這其中負責運籌帷幄的就是維多莉亞。她曾經自嘲當年在《辣妹》合唱團並不是最會唱，卻憑著對富貴榮華的高度渴望，一手將所有家人都捧成搖錢樹，年紀最小的女兒哈珀，就是她的最新目標，更有公關看好哈珀有機會成為下一個金卡戴珊。歐美名人炒知名度的最快方法之一，就是鬧奇怪的新聞，和成為實境秀的主角，金卡戴珊與她的姊妹們就是靠這些招數。和她們相比，貝克漢家族的知名度本來就不低，已經不太需要去鬧新聞，而維多莉亞小心的經營「貝克漢」這塊招牌，將之當成自己最重要的品牌在操作，使哈珀不太需要費太多工夫，已經可以得到很不錯的資源，事半功倍。相較於卡戴珊姊妹們的老媽克莉絲，維多莉亞自己都在演藝圈打滾過，很清楚行內的一些眉角，比克莉絲對女兒們的幫助更大。且維多莉亞的野心並不比克莉絲小，潛力不容小覷。真正的重點是，哈珀從小耳濡目染，對於成立自己的事業，也充滿雄心，正是維多莉亞所樂見的，她已經開始在為女兒鋪路，近來自己受獎的公開活動，就要主辦單位讓哈珀擔任引言，就是要讓哈珀習慣面對大場面，並且讓她在公眾眼前隆重出場。在英國公關專家眼中，哈珀比金卡戴珊還有優勢，維多莉亞也比較會在意幫女兒建立一個持久、穩定的事業，不會像卡戴珊家族一樣，充滿爭議，反讓她們公眾形象真的很難算好。