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立法院財政委員會6日續審《財劃法》，因不滿召委陳玉珍只花了3分鐘就宣布散會，導致藍綠委一早就爆發肢體衝突，陳玉珍更是被壓在會議桌上，斷了門牙。網紅館長7日發出一段教學影片，用3招教陳玉珍如何擺脫困境，讓網友們直呼想看館長當立委，「看誰還敢打」。館長在社群平台上發布了標題為《看政治學功夫》的教學影片，示範了3招被鎖喉壓桌時，可以掙脫的招數。影片表示，第一招，先用兩隻手推對方腋下，取開距離，再用左手把對方頭拉下來，右手穿過對方下巴，雙手抱住對方後腦杓，「像打棒球一樣」，再折對方的脖子，完成第一式。影片指出，第二招，是先把手伸直，用手掌擋住對方腋下，再把屁股翹起抬高，雙腳對準對方的胸口踹，即可把對方踹飛。影片續指，第三招，先把手伸直，手掌擋住腋下，把膝蓋曲起塞進手爭取的空間，順勢拉對方衣服借力，旋轉到與對方面對面，將對方拉近身，緊抓對方一隻手，並用兩腳夾緊，形成十字固定，化解困境。