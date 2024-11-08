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社群平台上昨（7）日傳出一段影片，有鴿子在高鐵車廂內亂飛，保全緊急協助捕捉。對此，高鐵證實，有旅客攜帶鴿子上車，已依照規定拒絕運送該旅客，要求其攜帶鴿子於苗栗站下車。threads上有網友表示，一開始鴿子在地上走來走去，還沒有什麼人發現他，鴿子在車廂來回飛行時，才被大家注意到。對此，高鐵回應，影片內容發生於11/7日842車次台中-苗栗路段，車安保全及高鐵人員接獲旅客通報車廂內有鴿子飛竄，立即協助捕捉，後經飼主捕獲，高鐵公司立即依照「旅客運送契約」，拒絕運送該旅客，要求其攜帶鴿子於苗栗站下車。高鐵強調，旅客不得攜帶禽鳥上車，經查獲除立即拒絕載送外，若影響其他旅客安寧或營運安全，高鐵公司將立即通報鐵路警察依法辦理，呼籲旅客切勿以身試法，影響高鐵安全及其他旅客權益。