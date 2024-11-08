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台北股市今（8）日終場上漲145.07點或0.62%，收在23553.89點，日K終結連5紅，成交量為4217.84億元；其中三大法人合計買超46.8億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「由買轉賣」賣超0.12億元；投信「連8買」，今日買超30.42億元；自營商（自行買賣）「連3買」買超16.5億元，合計三大法人買超46.8億元。聯準會預期宣布降息1碼，美股四大指數昨日全部走高，其中台積電ADR只跌回神走高、大漲逾4%，激勵台北股市今日開盤上漲199.29點、來到23608.11點，隨後最高一度來到23699.7點、上漲290.88點，不過遇到逢高調節賣壓，終場上漲145.07點或0.62%，收在23553.89點，日K終結連5紅，成交量為4217.84億元。此外，台股今日收周線，本周上漲773.81點或3.4%，日K終結連2黑。中小型股就賣壓非常重，櫃買指數以268.08點開出後，隨即「溜滑梯式」走跌翻黑，終場下跌1.05點或0.39%，收在266.53點，日K終結連2紅，失守月線與季線。權值股漲多跌少，權王台積電以1085元開出、上漲20元，終場收在今日最高價1090元、上漲25元或2.35%，距離歷史高點1100元只差10元之遙，日K連6紅，挹注大盤指數就有199點，也就是說扣除台積電貢獻的漲點，台股是呈現走跌的；同樣走強的還有鴻海，以219元開出、上漲2.5元，盤中最高一度來到220元，終場上漲1元或0.46%，收在218元，挹注大盤指數就有4點；不過聯發科卻逆勢走低，今日以1310元開出、上漲5元，隨後遇到賣單調節翻黑，終場收在今日最低價1280元、下跌25元或1.92%。今日個股成交量排行榜前五名為：鴻準、建漢、緯創、神達、陽明；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻準、緯創、鴻海、聯鈞。