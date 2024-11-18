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▲▼林青霞（下圖左）領完獎下台時，傾身調整鞋帶，胸部不小心走光。（圖／金馬影展臉書、金馬執委會）

▲瑞瑪席丹2017年11月25日參加第54屆金馬獎，獲頒最佳新演員。（圖／NOWnews攝影中心）

▲王渝萱在國父紀念館後台拍照，疑似因為動作太大，導致雪紡禮服移位而露點。（圖／NOWnews影像中心）

第61屆金馬獎頒獎典禮將於11月23日在台北流行音樂中心登場，每年的典禮上，眾女明星的妝髮、戰袍等整體造型，不免俗會被觀眾和媒體評頭論足，而除了美麗時尚，躋升紅毯最美排行榜之外，過於裸露的禮服，防護措施勢必做到滴水不露，不過回顧過往，仍曾經發生不少走光事故，從新人王渝萱拍照時露點、瑞瑪席丹起身後服裝出意外，到巨星林青霞事後收到胸部的底片，都經歷過春光外洩的尷尬瞬間。林青霞1990年以《滾滾紅塵》入圍第27屆金馬獎最佳女主角，12月16日頒獎當天穿一件YSL燈心絨公主蓬袖黑色小禮服，正面大V字剪裁敞開到肚臍上方，白皙豐胸呼之欲出，頒發影后獎項時，頒獎人陳松勇、秦漢大聲唸出林青霞的名字，怎料，她致詞結束被簇擁下樓梯時，彎下腰調整一下鞋帶，隨即出現多道閃光燈，原來當下林青霞左邊的胸部不慎露出。後來林青霞某天在片場拍戲，休息時間一名年輕男子託人遞上一只信封，內裡夾著一張底片，林青霞對著光源一看，發現居然是自己在金馬獎大走光的照片，「我的胸部赤裸裸地曝了光」，她臉色一沉，手尷尬地不自覺顫抖，對方的意思是該底片還是林青霞本人保管最好，她至今仍不知道善心男士的身分，也始終心懷感謝：「這麼有良知的人在娛樂新聞界會有生存的空間嗎？」台灣、黎巴嫩混血女星瑞瑪席丹，2017年以《強尼凱克》奪下第54屆金馬獎最佳新演員獎，當頒獎人蔡康永、小S徐熙娣揭曉得獎者，瑞瑪席丹從座位上起立的那一刻，有眼尖的人發現，她的深V鏤空禮服出了差錯，有春光外洩之嫌，但當時沉浸在喜悅之中的瑞瑪席丹完全沒有發現，《強》片導演黃熙事後回憶，「我看好像不行，就用身體遮。」新生代演技派女星王渝萱，2021年憑《該死的阿修羅》打敗李麗珍、鍾欣凌等強敵，抱走第58屆金馬獎最佳女配角獎，領完獎到後台拍照、受訪時，她疑似因為動作太大，落肩雪紡禮服離開身體，不小心露點。對此，王渝萱之後大方表示：「我不知道這件事，但就是我沒有注意好，保持開闊的心情，畢竟點大家都有，我只知道自己一直挺胸，可能是鞠躬的時候，但不是一個很大的重點啦！」高EQ的回應令人激賞。