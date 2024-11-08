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日前有網友披露財政部「雲端種樹趣 e起集點樹」抽獎活動有4人重覆中大獎，財政部堅稱「一切合法」，昨（7）日活動粉專發佈新公告，表示未來將以私訊方式通知得獎者，讓網友直呼，「怎麼抽的都不敢說，現在直接黑箱，演都不演，跟外面詐騙的抽獎有什麼不一樣」、「這不是黑箱，什麼才是黑箱」。針對中獎人重複一事，財政部說明，該抽獎活動未依一般隨機抽奬方式，而是採調高積極參加者的權數值，及給予優先抽獎機會，然而該說法不被大眾買單。「雲端種樹趣-e起集點樹」7日在臉書粉絲團表示，另一個活動「AI繪圖人氣王」的比賽結果，得獎名單將暫緩公布，且公布日期未定，未來公布後「將另以本活動FB發送私人訊息通知得獎者」。貼文一出，網友們紛紛炸鍋留言，「笑死！暗箱可以這樣明說喔」、「怎麼抽的都不敢說，現在直接黑箱，演都不演」、「世界怎麼跟得上財政部」、「大大方方說出我們就是要作弊」、「沒有名單就不會發現重複就沒有爭議啦」、「反正公不公布都查無不法」。