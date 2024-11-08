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民眾黨不分區立委排名第15名的中國籍配偶李貞秀有機會遞補成爲首位中國籍立委。不過，陸委會昨日表示，「擔任公職不能有雙重國籍」，還保有中國國籍的李貞秀回嗆，要她提中華民國憲法不承認的「國家」國籍放棄證明，邏輯上就不合理，陸委會應先裁撤。民進黨立委吳思瑤今（8）日批評李貞秀「還沒上任就替共產黨說話」，李貞秀則反擊表示，吳思瑤沒搞清楚她的全部發言，斷章取義誤會了她的本意。民眾黨現有8席不分區立委，因就任時簽署「2年條款」，預計就任滿2年，也就是2026年初辭職，將由不分區排名第9至16名遞補，包括排名第15名的李貞秀。不過，民進黨發言人吳崢日前起底李貞秀背景，質疑仍具有中華人民共和國國籍，將成為中華民國歷史上第一個「真的中國人」立委，進入立院後恐有國安洩露風險。陸委會副主委梁文傑昨日在立院答詢表示，《兩岸人民關係條例》只保障參政權，要就任公職要回到《國籍法》，《國籍法》規定擔任公職不能有雙重國籍。李貞秀則在臉書發文回嗆陸委會，要她提中華民國憲法不承認的「國家」國籍放棄證明，邏輯上就不合理，反而是陸委會應先裁撤。吳思瑤今日上午在立法院議場前受訪表示，大家都說要奉公守法，怎麼一位可能繼任立委的民眾黨代表還沒就任就率先開嗆國家法律、就要推翻台灣的法治、就要違法呢？吳思瑤並指出，國籍法規範，擔任台灣公職不得有雙重國籍，並沒有指涉特定對象、國籍，是所有人都要奉行的國家法治。她質疑，李貞秀怎麼會去嗆要修憲，「怎麼會還沒上任立委就替共產黨說話？」對此，李貞秀在臉書發文表示，她一直很欣賞吳思瑤，「雖然吳委員沒搞清楚貞秀的全部發言，斷章取義誤會了我的本意，貞秀跟思瑤委員同國哦，」正因為現在還不承認共產政權所以才有陸委會的存在嘛，希望未來在立法院吳思瑤能跟她一起共推核電努力守護國安