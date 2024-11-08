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超級300系列韓國羽球大師賽，新台灣男雙組合王齊麟／邱相榤今天出戰男雙8強，面對中國組合謝浩南／曾維瀚，有驚無險以21：12、16：21、21：19獲勝，下役將和世界第6、頭號種子馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯爭決賽門票。由於巴黎奧運金牌搭檔李洋即將退役，王齊麟改和學弟邱相榤組成「麟榤配」，今年最佳表現是超級500系列的南韓公開賽、香港公開賽都挺進4強，兩人10月返台小做休息後，本週在南韓羽球大師賽重新登場。「麟榤配」前兩輪都以直落二勝出，今天碰上世界排名第43的中國組合打得顛簸，首局「麟榤配」在比賽中打下一波9：1攻勢逆轉戰局，並以21：12拔得頭籌，次局，「麟榤配」被壓著打，儘管兩度反超，但仍以16：21讓出。決勝局，雙方互有往來，「麟榤配」在12：12平手時，打出4：1守住領先優勢，但「麟榤配」在比賽尾聲陷入亂流，先拿到19分後卻丟4分，最後20：18被化解1個賽末點後，即時穩住陣腳，以21：19有驚無險帶走勝利。