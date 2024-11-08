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經濟部長郭智輝近日怒批雲豹能源「炒股」，引起外界關注，對此，民進黨人士今（8）日詢問，經濟部長適不適合指控某間廠商炒股？他並呼籲雲豹，應針對「輝達綠電100億度合約」爭議，對外出來說明、釋疑。郭智輝日前在立法院備詢直指，雲豹能源為了炒股票，講了很多不該講的話；雲豹能源回擊，「炒股說」是不實謠言，深感沉痛與遺憾。相關爭議引起外界關注，針對「輝達綠電100億度合約」羅生門，民進黨人士指出，雲豹日前受訪時表示，輝達近期已接觸台灣三大太陽能光電廠，將釋出百億度綠電合約，雲豹能源身為全台最大綠電供應商，不會缺席輝達綠電商機，然而經濟部與輝達連繫後，對方卻表示，並無在台採購100億度綠電的計畫，兩方說法不同，雲豹有責任對外說明並負責。民進黨人士質疑，經濟部長適不適合指控某間廠商炒股？外界也會認為說「一個主觀機關指控炒股，但有沒有被移送？」針對綠能近日屢屢傳出爭議，除了雲豹能源外，台鹽前董事長陳啟昱也指控與光電案場仲介商勾結，是否憂心衝擊政府推動綠能產業，民進黨人士認為，相信外界多少會有不同看法，但應該從真相為何的角度出發。另有綠營人士直言，相關爭議會使政府在推動綠能受阻礙，不過若有不法，還是希望檢調能勿枉勿縱、盡快釐清狀況。