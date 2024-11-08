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▲因颱風銀杏來襲，菲律賓北部有許多地區仍在淹水中。（圖／美聯社／達志影像）

接連遇到兩個颱風而造成超過158人死亡的菲律賓，在昨（7）日晚間又迎來短期內第三個颱風銀杏（Yinxing），當局今天(8日)在北部清除被連根拔起的樹木與殘骸，道路一片狼籍，也有部分區域的洪水尚未消退。根據《美聯社》報導，今（8）日菲律賓北部卡加延省（Cagayan）桑切斯米拉鎮的士兵和救援人員正在幫助清理颱風銀杏造成的廢墟和倒塌的樹木。根據菲律賓氣象局、居民和救難人員表示，銀杏7日以時速175公里的威力侵襲北部沿岸，造成斷電、樹木被連根拔起和窗戶破裂。根據菲律賓國家災難機構表示，銀杏是繼強烈熱帶風暴潭美、以及強烈颱風康芮之後，在不到1個月內威脅菲律賓的第三場颱風。卡加延省(Cagayan Province)災難負責人瑞普辛(Rueli Rapsing)說，有許多樹木被連根拔起，有些地區發生土壤侵蝕，幸運的是沒有發生真正的山崩。在銀杏登陸前有將近3萬人已在政府運作的設施內尋求庇護，目前並無颱風造成傷亡的通報，菲律賓北部的軍人和救難團隊正在協助居民進行災害重建和清理樹木與建築殘骸。