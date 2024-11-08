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TPBL台灣職業籃球大聯盟本周有多場賽事，周六第一場賽事是海神踢館夢想家，前段班同學首次互相較勁，廝殺場面精彩可期。海神全能長人威勝擁四成外線命中率，將是破解夢想家天羅地網的重要關鍵。夢想家球星「噴射機」張宗憲至今全勤出場，場均貢獻13.5分，本場是否依然扛下本土王牌重任值得注意。而周六的第二場為台啤雲豹與新竹攻城獅的對決，高人氣主場攻城獅本季首開張，推出年度主題曲「風城獅吼」、應援曲「猛獅開戰」，打造全新應援文化。本場雲豹、攻城獅兩隊伍場均得分皆未破90大關，進攻效率有待兩隊調整節奏。攻城獅目前外線出手機會與命中數低迷，盼射手群大爆發，並有效控制雲豹雙星高錦瑋、林信寬，最終由哪隊勝出仍是未知數。📺11/9 14:30 海神vs夢想家TV 緯來體育台｜MOD 博斯運動二台📺11/9 17:00 雲豹vs攻城獅TV 緯來體育台｜MOD 博斯運動二台官網｜https://tpbl.basketball/Instagram｜https://www.instagram.com/tpbl.tw/Facebook｜https://www.facebook.com/TPBL.BasketballYouTube｜https://www.youtube.com/@TPBL.Basketball