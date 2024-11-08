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▲位在台北小巨蛋商圈34年「必勝客歡樂吧」敦化店宣布因租約到期，將於明年2025年1月31日結束營業，399元披薩、烤雞、義大利麵吃到飽的超高CP值自助吧，全台將只剩台北光復店吃得到。（圖／必勝客提供）

▲日本達美樂吃到飽是點餐制，先和店員點餐想要的品項後，店家直接現場製作，吃不完也可以打包帶走。（圖／取自粉專「魚漿夫婦」）

「必勝客歡樂吧」敦化店近日宣布熄燈消息，2025年1月31日將正式走入歷史，業者也證實因租約關係才結束營業。「必勝客歡樂吧」平日只要399元提供超高CP值爽爽披薩、烤雞、義大利麵吃到飽的超狂自助吧，是許多人心目中的CP值神店，如今全台將只剩台北光復店，讓許多人感到可惜。值得一提的是，日本也有達美樂披薩吃到飽，雖然形式略微不同，但同樣CP值爆表，，在當地更受歡迎。「必勝客歡樂吧」敦化店擁有將近34年歷史，近日卻宣布熄燈消息，業者也證實餐廳將於明年2025年1月31日走入回憶，原因是「敦化餐廳因租約到期，即將結束營業」。由於「必勝客歡樂吧」敦化店位在台北棒球場、台北小巨蛋商圈，是許多球迷、歌迷的共同回憶之一，因此引起大票人不捨道別。而經常分享日本資訊的臉書粉專「魚漿夫婦」日前才發文分享，有日本網友在推特上PO出達美樂披薩吃到飽的，並寫下「内心的國中生在說『一定要吃到飽』，内心的中年人在說『別去，算了吧』。」讓「魚漿夫婦」驚呼：「等一下！我發現竟然有這個，要揪團來吃了！」不少網友討論，披薩在日本比起其他食物，價格貴上不少，因此很難當作日常美食。日本達美樂披薩吃到飽分為3種分案，分別為，用餐時間限時90分鐘，60分鐘時需進行最後點餐。與台灣的必勝客自助吧吃到飽形式不同，日本達美樂吃到飽是點餐制，至於必勝客吃到飽餐廳的收費機制，平日吃到飽只要台幣399元，假日也只要台幣449元，被不少網友封為「全台CP值最高吃到飽」。可惜必勝客台北敦化餐廳剩最後三個月有機會回訪，全台未來也將只剩「必勝客台北光復餐廳」一間必勝客吃到飽餐廳，可享用多款餐點自助吧。