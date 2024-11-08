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在爭議中接任台灣金聯公司董事長呂政璋，才上任3天，台灣金聯今（8）日就表示，呂政璋因個人生涯規劃因素，自行請辭董事長職務，並自即日起生效。這也是繼前總統蔡英文表姊、前勞動部長林美珠接下台灣金聯董事長不到24小時請辭後，任期第二短的台灣金聯董事長。其實，在行政院核定前雲林縣農業處長呂政璋接任台灣金聯董事長後，外界就有不少質疑，原董事長施俊吉更大動作召開記者會表達不滿，還有2年任期的他，懷疑自己是擋人財路而被撤換，並擔心北港工業區土地（原萬有紙廠）被賤賣，呂政璋也被外界質疑小蘿蔔頭卡肥缺，施俊吉在新舊任董事長交接典禮上，也再次表達「不知為何離開」，還說「匹夫無罪，懷璧其罪」。不過，在爭議中上任的新任董事長呂政璋在交接典禮受訪時表示，「蘿蔔越小越好吃，為什麼？老的會粗絲冒芽」，像他在世界海外打拚10年，這次特別有機會被邀請加入新政府團隊，「我是一個開疆闢土大戰將」，要用這10年海外經驗幫助泛公股事業、台灣金聯成功再轉型，找到創新之路。呂政璋還保證，在處理上會公開、公平、公正、透明，未來標案可以全程網路直播，不會因誰當董事長誰關心受到影響，他在這當董事長，「只會把國家資產賣更好，不可能賤賣」。對於外界質疑父親和弟弟積欠農業金庫5千萬元龐大債務，甚至還落跑，他表示，自己不能選擇出身及兄弟姐妹，他不能為他的家人負責，對外界指導都虛心接受，但他也為家人講話他們認真努力，是因為周轉不靈而倒閉，過去自己都在海外，並不清楚他們營運的狀況。只是，上任才3天，呂政璋就自行請辭，台灣金聯今日表示，董事長呂政璋因個人生涯規劃因素，自行請辭董事長職務，自即日起生效。