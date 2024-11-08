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台北國稅局舉辦的「雲端種樹趣e起集點樹」活動，近來公布中獎名單，卻因為重複中獎引發爭議，該活動的粉絲專頁昨（7）日貼文公告，系列活動「AI人氣王比賽」得獎名單暫緩公布，引發網友質疑黑箱作業。對此，台北國稅局澄清表示，待司法調查結果出爐再對外公布該活動得獎名單，並另以私人訊息通知得獎者。台北國稅局公告8月所舉辦的「AI繪圖人氣王比賽」，原定在10/25活動結束後一週內公告得獎者，但昨日該活動粉絲專頁發文表示，「本活動AI人氣王比賽得獎名單暫緩公布，公布日期未定，未來公布後將另以本活動FB發送私人訊息通知得獎者」。該文一出就立即引發不少網友質疑，有網友表示「笑死，暗箱可以這樣明說喔」、「可以直接私訊的嗎，活動不要辦就好，不敢公布名單不會又是同一批人嗎?」、「正常辦活動，突然不公布結果還改成黑箱通知。 會被懷疑裡面有鬼很正常吧」、「以後連活動都不用公布了吧 直接頒獎就好了」。台北國稅局表示，由於「雲端種樹趣e起集點樹」活動出現4人重複中獎爭議，財政部已完成行政調查，尚待檢調進行司法調查，目前與廠商的合約也暫緩執行。關於4人重複中獎者的獎品，因目前檢調正在進行司法調查，待調查結果出爐後，將會一併處理。台北國稅局表示，因AI人氣王比賽是「雲端種樹趣e起集點樹」後續活動，所以暫緩公布得獎名單。該活動並非抽獎活動，而是以按讚數的前5名，也就是網路票選人氣王，即可獲得超商禮券600元，所以不會有重複中獎問題。至於得獎名單會透過活動FB以發送私人訊息通知得獎者部分，則會在調查局釐清爭議後公告，這是一般作業程序，以私訊通知得獎者也是程序之一。