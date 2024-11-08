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▲台中捷運砍人。警方將洪男帶往出口時，他情緒失控大吼。（圖／翻攝畫面）

今年5月間，20歲的洪姓男子，涉嫌在台中捷運隨機砍人，釀多人受傷送醫，遭檢方依殺人未遂等罪嫌起訴。8日台中地院開庭審理，洪男稱犯案後已有悔悟，且一直在改變，也已與長髮哥許瑞顯達成和解，盼外界用客觀角度去看他的改變，也表示「不是犯一次錯的人，就要面對永不被原諒的眼光」，表示自己「終究要回歸社會」，但檢方則主張洪男並未真正認罪，應延長羈押。據了解，洪男於今年5月21日，鄭捷犯案10周年之際，於台中捷運隨機砍人，他犯案後自稱對家庭與社會不滿，才刻意選在北捷鄭捷隨機殺人10周年當天犯案。8日下午，台中地院開庭審理，檢方起訴洪殺人未遂，具殺人主觀犯意；洪男一方則辯護僅有傷害故意，無殺人犯意。另外，洪男在押期將屆滿，辯護律師指出，鑑定報告認為洪男再犯率極低，將待下次開庭後請求具保停押。檢方指出，洪男涉犯重大案件，有危害社會治安之虞，鑑定指出認為洪再犯率低至中度，仍有反覆實施之虞，另外，洪男至今未就犯行真正認罪，主張應延長羈押。洪男表示，犯案之後非常後悔，一直深切反省，當時並未想要殺人，且被收押至今，於看守所也無違規等情事，並持續寫信給被害者道歉，希望社會可以看到他慢慢在改變。