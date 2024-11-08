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▲新竹縣政府以「竹縣好好玩」為主題打造新竹館。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.08）

▲承億集團集結旗下「承億酒店」與「承億文旅」雙品牌參戰高雄巨蛋冬季旅展，推出住宿、餐飲優惠券，最低14折起。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.08）

▲ 「2024高雄巨蛋冬季旅展」今年展會提供多達六大主題展區。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.08）

「2024高雄巨蛋冬季旅展」今(8)日起一連四天盛大舉行，今年展會提供多達六大主題展區，包括高雄五星飯店餐券、台灣人氣溫泉飯店、親子渡假飯店、遊樂園區以及縣巿政府主題館等；此外，可樂旅遊、五福旅遊、東南旅遊等32家知名旅行社也共同參與，推出獨家出國優惠；高雄星級飯店等旅宿業者則聯手出擊，推出超高CP值的住宿券、餐券，搶國旅市場。新竹縣政府今年再次參與11/8至11/11的「2024高雄巨蛋冬季旅展」，以「竹縣好好玩」為主題打造新竹館。集結縣內旅館民宿、遊樂園業者推出旅展限定優惠。其中，「六福村、關西六福莊」睽違10年再度重返高雄旅展，祭出樂園單人門票5.8折、雙人門票5.6折，以及關西六福莊FUN鬆玩專案2天1夜住宿專案更是下殺3.4 折。特別的是，這次高雄8間五星飯店聯手推出優惠，包含高雄H2O HOTEL水京棧國際酒店Ripple饗樂輕食平日商業午餐，旅展價360元。高雄圓山大飯店餐券最低6.9折起。高雄承億酒店也推出旅展限定的餐飲聯合套票，有買5贈1、買10贈3等優惠。此外，東南旅遊再度回歸高雄巨蛋冬季旅展，推出長線主題、賞櫻、滑雪等多條人氣行程。可樂旅遊回饋旅客推出多條高雄出發的經典行程，像是日本經典「藏王樹冰纜車、百選溫泉5日」，春節早鳥預購享3,000優惠。酒店住宿券也祭出超值優惠，H2O HOTEL水京棧國際酒店「一泊一食平旺日續住券」原價5,800元起，旅展價只要3,999元起；「一泊一食平旺日住宿券」原價5,800元起，旅展優惠4,500元起。承億集團集結旗下「承億酒店」與「承億文旅」雙品牌參戰，推出住宿、餐飲優惠券，最低14折起，像是今年旅展住宿強打「承億集團聯合住宿套票」，買8贈1享26折優惠價，平均每張只要$1,688元，可單張也可疊加使用，全台玩透透。為了讓參展民眾享受更多福利，旅展期間還有多項抽獎活動， 包含「早鳥限定400個免費福袋大FUN送」11/8-11/11入場前100名之民眾可抽好禮，以及「消費滿額抽」、「集章抽好禮」等。