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中國電商所創的「雙十一」購物活動即將登場，台北捷運站內月台及車廂內近日卻驚見淘寶優惠活動的廣告。對此，民團台灣經濟民主連合今（8）日與民進黨立委林楚茵、沈伯洋召開記者會，掲露中國電商「養、套、殺」策略，並呼籲檢察機關應積極追查不法。台灣經濟民主連合、林楚茵、沈伯洋今召開記者會指出，遭主管機關三度宣布違反法規並要求撤資的淘寶，如今竟死灰復燃，再度入侵台灣，對於台灣本土產業、中小店家、個資安全及國家安全等。林楚茵分析中國電商「養、套、殺」策略，「養」是廉價商品和補助吸引消費者，「套」是套出消費模式後讓消費者對平台產生依賴，也套出消費者個資讓個人信用外洩及國家安全都受到威脅；「殺」的階段則是藉由壟斷市場操控價格、排擠台灣商家，讓台灣消費者和商家都付出更高的成本。林楚茵指出，中國不對稱貿易時時存在，台灣電商進不去中國，但是中國電商卻利用台灣的網路自由入侵台灣；她強調，淘寶入侵不只是經濟問題也是國安問題，要求行政單位應跨部會對中國擾亂市場秩序提出因應之道。沈伯洋指出，國人使用淘寶應用程式購物時，購物習慣或內容都會被蒐集，而這些資料可能被有權限的中國工程師存取的問題，安裝在手機上的應用程式更有機會取得國人手機上的資料。他示警，淘寶畢竟還是中國的電商，而依照中國的《情報工作法》，如果中共要求淘寶交出特定人的資料他們是無法拒絕的。沈伯洋呼籲，主管機關數發部應向國人說明，現在淘寶在台灣的法律狀況是什麼？也應該馬上與其他相關部會討論，做出相對應措施，保護國人個資安全及國家安全。賴中強指出，根據《兩岸人民關係條例》第34條規定，只有經「許可之大陸地區物品、勞務、服務或其他事項」，才可以在台從事廣告的播映、刊登或其他促銷推廣活動；如有違反，第89條規定，委託、受託或自行刊登廣告之人，應處10萬元至50萬元罰鍰。賴中強提到，從投審會過去命撤資的處分，可知「中國淘寶電商」並未獲許可來台營業，然而，台北捷運車站卻大喇喇地刊登「都是淘寶免運惹的禍。全站免運」等明顯是「中國淘寶電商」的服務促銷廣告，這已經明顯違法，目的事業主管機關數位發展部數位產業署應對台北捷運公司開罰，並查明中間的廣告代理商究竟是誰，一併處罰。此外，賴中強提到，相關跡證顯示，淘寶確實在台有營業活動，還設客服專線，顯已違反《兩岸人民關係條例》第40條之1「大陸地區之營利事業或其於第三地區投資之營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動」，檢察機關應積極追查不法。