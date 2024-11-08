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勞動部今（8）日召開記者會，說明台灣印度勞務合作工作層級第1次會議結果。勞動部表示，台印針對引進印度移工初步規劃進行討論後，達成多項共識，包括開放先行初期將以傳統製造業優先，首批引進1000名，其中5%採用直聘制度。對於印度移工何時可以來台？勞動部勞發署長蔡孟良表示，我國是希望愈快愈好，但還是涉及到雙方政府法規、制度等基礎，參照日本過去與印度討論移工經驗，約討論1年。勞動部長何佩珊表示，今年2月台灣印度通過合作備忘錄（MOU），今年7月立法院同意備查，雙方展開溝通細節。印度代表團在4日來台，台印度雙方在5日召開第1次工作會議。此次台灣與印度達成3個結論。首先是台印度雙方同意，未來將朝向現在會議辦理，並配合印度方提議，原則上每2個月召開1次，必要召開臨時會議。第2，台印將共同推動「引進印度勞動力啟動計畫」，不預設計畫年限，並配合雙方工作層級會議討論滾動修正，雙方同意初期採小規模穩健推動，初次引進製造業1000名、直聘5%印度移工為目標，並滾動檢視成效，適時擴大業別及人數。第3是台印度雙方同意各自指定直接聘僱專責單位，台灣指定勞動力發展署，並指定執行單位為直聘中心；印度方指定海外移工保護司為專責單位，並透過eMigrate 2.0線上系統配合執行。對於5%直聘如何訂定，蔡孟良說，5%是過去引進上比較可能達到的目標，雖然勞動部對於這樣目標不算滿意，未來還是希望可以持續擴大。對於放寬哪些產業別？蔡孟良表示，目前以傳產製造業來優先，包括橡膠製品 、金屬加工及機械製造都有人力需求，原因是印度是個很大的經濟體跟市場，許多台商都已經選擇在印度落腳，所以國內可能也會有需求，推動起來會比較穩健。對於為何選擇先開放傳統製造業，而非科技製造業？蔡孟良說，傳產目前人力需求為大，反而像是科技業都有一些既有人力，這部分也會跟印度繼續討論。他強調，勞動部並沒有排除其他行業，最終目標是希望跟所有來源國一致，但目前就要循序先進，未來營造、農業都可能是補充我國勞動力。至於印度方是否對我國在移工環境上有什麼要求？他表示，對方來台看過之後都表示肯定，唯一最大的希望就是目前開放1000人數量仍偏少，希望可以更加速，鼓勵更多印度勞動力來台。但他補充，印度方基本上尊重台灣政府這邊的開放進度及業別，「基本上引進的人數這個不是問題，因為我們的缺工絕對不可能只有1000名。」針對來台限制，他表示，這部分像是良民證等條件還需要討論，但像是外界關心的語言，我方希望可以優先引進熟悉英語的印度移工。然而，國人仍擔憂印度勞工來台犯罪，以及排擠本國勞工議題。蔡孟良強調，這部分對於印度是偏見，因為根據調查，印度勞工犯罪率並沒有高於很多先進國家，以台灣國內現況，也不會造成問題，「目前以來台的移工，犯罪率其實等於是我們國人一半不到」，這就是客觀事實。至於排擠本國員工，他澄清，此次開放印度勞工僅是增加移工來源國，移工人數沒有因此增加，而國內要開放移工必須要滿足國內招募，招募不足才能聘雇移工，這部分國人可以放心。