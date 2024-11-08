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日本成人影音平台「FC2」，是許多男子深夜流連忘返的所在之處，平台上的無碼AV，吸引全球上千萬人觀看。日媒近日報導，FC2平台51歲的創辦人高橋理洋日前從韓國返回日本時，遭到京都警方逮捕。根據日本《共同社》報導，京都府警方逮捕了影音平台網站FC2創辦人高橋理洋（51歲），罪名是涉嫌允許不特定多數人士觀看淫穢影片，在2013年違反猥褻電磁記錄陳列。報導提到，高橋理洋是在7日從韓國返回關西機場時被捕。高橋是在2013年與其他從事網路相關行業的男子共同策畫，將許多影片上傳至其所創辦的FC2平台，2015年被京都府警方發布國際通緝令，這段時間以來，他一直都待在海外。高橋被逮後主張，FC2是他在美國成立公司所做的業務，他認為這並未違反日本法律，且當時他不在日本國內，也否認部分犯行。FC2在日本的使用者眾多，在2014年，FC2用戶數量就已達1400萬人，平台以成人影片聞名，且大多主打無碼素人片，吸引許多愛好者深夜聞香。至於創辦人被逮，是否將導致FC2因此崩壞關閉，一劍浣春秋認為並不會，因為創辦人未必是經營者，高橋理洋已被通緝多年，網站經營權可能早已交給他人運作。目前日本警方仍在調查高橋是否仍具平台管理權限，以及是否有進一步管理的證明。